Netflix ha nuovamente confermato che Cyberpunk: Edgerunners uscirà sul servizio in streaming il 13 settembre. Nel corso della giornata di ieri è appunto arrivata la conferma della data.

Oltre a questo annuncio che vede al centro la data ufficiale di uscita, Netflix ha anche condiviso e rivelato un nuovo trailer NSFW, basato liberamente sul videogioco Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red che nel corso degli ultimi anni ha fatto discutere per tanti motivi.

Il trailer è davvero spettacolare e il tutto si punta sull’uso di armi da fuoco e alcune sequenze comprensive dei personaggi e della loro natura “estetica”. Nella clip c’è anche un curioso avvertimento sulle luci lampeggianti e stroboscopiche presenti nel video.

La piattaforma streaming ha anche pubblicato un nuovo character poster di Cyberpunk: Edgerunners con Lucy, un personaggio rilevante all’interno di questo nuovo prodotto animato.

Il poster cita: “La meravigliosa e enigmatica Lucy, un’abile netrunner e un importante membro della squadra di mercenari di Maine si mostra al suo pubblico. Nonostante le sue abilità tecniche molto ricercate, non desidera altro che fuggire anch’essa da Night City e dal suo pericoloso e violento passato”.

Cyberpunk: Edgerunners è descritta da Netflix come una serie animata “che ricalca e mostra le vicende caotiche di un ragazzo di strada, che cerca di scappare ed allo stesso tempo sopravvivere in un mondo ossessionato dalla tencologia e dai body mod. Non avendo niente da perdere il protagonista decide di diventare un edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk”.

Il nuovo trailer di Cyberpunk: Edgerunners è visibile qui sotto in calce a queste righe:

check out the insane new RED BAND (NSFW!) trailer for Cyberpunk: Edgerunners! watch here: https://t.co/u7QM9uD9IQ pic.twitter.com/z6nfC9RMFH — Netflix Anime (@NetflixAnime) August 30, 2022

Come accennato in precedenza Cyberpunk: Edgerunners uscirà su Netflix il 13 settembre, confermando la precedente data annunciata qualche settimana fa.

Sappiamo già che gli episodi della serie animata saranno 10 e ognuno durerà 30 minuti. CD Projekt Red produce la serie con Rafał Jaki come showrunner e produttore esecutivo.

Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder sono i produttori. Studio Trigger ha realizzato la serie con Hiroyuki Imaishi alla regia e Hiromi Wakabayashi come direttore creativo. Yoh Yoshinari è il character designer e il direttore dell’animazione.

Cosa ne pensate di ciò che abbiamo visto finora di Cyberpunk: Edgerunners? Lo state attendendo?

