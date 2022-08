Cyberpunk: Edgerunners: annunciata la data di uscita

Cyberpunk: Edgerunners è uno dei progetti più recenti su cui Netflix sta lavorando. Proprio in merito a questo adattamento animato oggi riportiamo una notizia molto importante.

Come ormai tutti sanno non è il primo progetto che Netflix avvia nella creazione di adattamenti animati di famosi franchise di videogiochi. Tra gli esempi più importanti e famosi ricordiamo Castlevania, DOTA: Dragon’s Blood, The Witcher e Dragon’s Dogma. Questi sono sicuramente i primi esempi dei successi.

Per quanto riguarda invece Cyberpunk: Edgerunners, in arrivo questo autunno, riportiamo finalmente la sua data di uscita!

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

CYBERPUNK: EDGERUNNERS coming to Netflix in September 13! (Animation Production: TRIGGER) ✨More: https://t.co/RhR0DuUsOF pic.twitter.com/3pldYQeHyJ — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 17, 2022

Cyberpunk Edgerunners uscirà su Netflix il 13 settembre. Il sito web ufficiale della serie conferma questa notizia e contemporaneamente presenta nuovi artwork della prossima serie anime. Questi condurranno ulteriormente gli spettatori nel mondo di Night City dal gioco CD Projekt.

Cyberpunk 2077 ha subito diverse polemiche dopo il rilascio del gioco la prima volta. I videogiocatori hanno incontrato una serie di problemi tecnici che hanno reso il suo debutto più che difficile. Fortunatamente, il mondo creato da CD Projekt è riuscito, per la maggior parte, a superare questi ostacoli. Così facendo, è ruscito a mettere ulteriormente in luce il mondo tecnologicamente avanzato.

A parte il videogioco, ci sono state più di alcune serie di fumetti che hanno ulteriormente arricchito il mondo di Cyberpunk, quindi ha senso che Netflix adatti le storie di Night City con un proprio adattamento animato.

Tutti coloro che sono incuriositi ma non conoscono bene Edgerunners, Netflix ha rilasciato una descrizione ufficiale della prossima serie. Questa conterà ben dieci episodi e di seguito riportiamo la trama:

La serie racconta una storia a sé stante, di 10 episodi, che si concentrano su un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City. Si tratta di una città del futuro impregnata di tecnologia e caratterizzata dalla modifica del corpo. Avendo tutto da perdere, rimane in vita diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk.