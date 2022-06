Cyberpunk: Edgerunners - Ecco il trailer di debutto dell'anime Netflix

Cyberpunk: Edgerunners ha sorpreso tutti gli appassionati di anime e videogiochi, dato che in origine il titolo era solamente videoludico.

Tra le tante polemiche sul suo rilascio su console multipiattaforma, dove ha donato talmente tanti difetti da essere soprannominato “Cyberbug”, nessuno si aspettava una serie animata dedicata, specialmente prodotta da Netflix, ma a quanto pare oggi abbiamo anche un nuovo trailer e sembra essere davvero esplosivo!

Nel corso del mese di maggio Netflix ha promesso al suo pubblico di rilasciare un grande aggiornamento sul progetto durante la Geeked Week, e il servizio streaming ha mantenuto la promessa fatta ai fan. Infatti nella notte di ieri, Cyberpunk: Edgerunners ha ufficialmente condiviso il suo primo teaser ufficiale:

Questa serie originale sarà gestita da Studio Trigger ed ha come location il mondo di Cyberpunk 2077, appunto. la controparte videoludica è stata progettata dagli stessi sviluppatori della saga di The Witcher, CD Projekt Red, che tra le ultime novità ha proprio Cyberpunk.

La cosa interessante e che l’anime Netflix introdurrà protagonisti completamente nuovi che esploreranno le violente strade di Night City a modo loro, e quando le cose avranno un susseguirsi tutt’altro che facile, il protagonista deciderà di lavorare come mercenario.

In calce abbiamo anche la sinossi ufficiale della nuova serie animata di casa Netflix:

“Cyberpunk: Edgerunners narra una storia standalone composta in 10 episodi. Al centro delle vicende si pone uno sfaccettato ragazzo di strada, che cerca di sopravvivere in una città futuristica distopica ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche del proprio corpo, per somigliare sempre di più a delle macchine.

Il protagonista però, avendo molto da perdere nella sua vita, opta di rimanere in vita, scansando molti guai, diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario conosciuto anche come cyberpunk”.

Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) sarà il regista della serie insieme all’assistente alla regia Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), al direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), ai character designer Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e Yuto Kaneko (Little Witch Academia), e alla sceneggiatura adattata da Yoshiki Usa (SSSS. GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare). La colonna sonora originale vedrà la firma di Akira Yamaoka (serie Silent Hill)”. Una produzione di tutto rispetto, senza dubbio.

Ecco anche il poster condiviso nella giornata di ieri: