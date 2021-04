Cyberpunk 2077 è stato un gioco dal lancio difficile e da dei mesi successivi molto complicati per la casa polacca di CD Projekt RED. Ecco che però spuntano nuovi dettagli sui rimborso effettuati e anche sulla versione next gen sia per PS5 che per Xbox Series X ed S. In particolare sui rimborsi c’è stato un gran parlare, verrebbe infatti fuori che le cifre spese per ridare i soldi ai giocatori siano più alte di quelle comunicate in precedenza.

L’ammontare delle perdite si attesterebbe intorno ai 51 milioni di dollari, cifra ottenuta sommando sia i rimborsi digitali che fisici. Questi però sono solo i dati del 2020, perché entrando nel 2021 arriviamo ad un’altra cifra altissima: più di 38 milioni di dollari in rimborsi e vendite perdute.

Le notizie invece migliorano sul fronte next gen, in quanto la versione PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 fa ben sperare e ci dà un’idea di ciò che il gioco sarebbe dovuto essere fin dall’inizio (e che al momento è sul PC). Le due versioni infatti mirano, a detta dello sviluppatore, a migliorare enormemente l’atmosfera di gioco. Si tratta di un miglioramento visivo notevole e che farà fare un balzo al gioco.

Grazie a questa versione è possibile che i giocatori vengano attratti a gettarsi nel mondo vibrante creato da CD Projekt RED, ma al momento manca comunque una data d’uscita. Vi ricordiamo che per tutti i possessori del gioco l’aggiornamento next gen sarà gratuito.

Cyberpunk 2077 – le criticità del gioco

Avevamo recensito Cyberpunk 2077 qui. Il gioco ha avuto una serie di problemi di stabilità che lo rendevano del tutto ingiocabile, specialmente nella prima settimana di lancio. Queste criticità sono andate via via migliorando e il gioco sembra aver raggiunto un proprio equilibrio, che però appare comunque lontano da ciò che il team di sviluppo aveva in serbo per il gioco.

Riuscirà Cyberpunk 2077 a riprendersi del tutto e a divenire il gioco in cui tutti speravano?

