Il prossimo adattamento live-action di One Piece di Netflix ha attualmente nel cast principale dei Pirati di Cappello di Paglia, Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quelli di Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero Gibson in quello di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji.

Numerose foto del set hanno fatto il giro del web, e i fan hanno notato che le navi pirata e i luoghi sono la copia perfetta delle loro controparti nell’anime creato da Eiichiro Oda.

Sebbene non sia ancora stata confermata una data di uscita per i dieci episodi di questa serie live-action, il servizio di streaming sta accennando al fatto che ci saranno alcuni aggiornamenti durante la Geeked Week di Netflix, che si terrà a giugno.

Emily Rudd ha commentato la foto di gruppo tramite il suo account Twitter ufficiale, mentre continuano le riprese della serie One Piece di Netflix e il regista Marc Jobst esalta il giovane cast che porterà in vita Luffy e il suo equipaggio iniziale per la prima volta in una produzione televisiva:

we love u ♥️ thank u for settin sail with us https://t.co/YGBqtm1Nkm — emily rudd (@emilysteaparty) May 11, 2022

Morgan Davis (The Girlfriend Experience, The End), Ilia Isorelýs Paulino (Queenpins: Le regine dei coupon, The Sex Lives of College Girls), Aidan Scott (Between the Devil, Action Point), Jeff Ward (Agents of S.H.I.E.L.D., Al nuovo gusto di ciliegia), McKinley Belcher III (Show Me a Hero, Mercy Street) e Vincent Regan (Troy, 300) sono gli attori che si uniranno al già vasto cast della serie, che promette essere il più fedele possibile alla storia originale.

Gli attori, andranno ad interpretare rispettivamente Coby (uno dei primi personaggi incontrati da Rufy all’inizio del suo viaggio) Alvida; Helmeppo, membro della Marina e figlio del Capitano Morgan; Buggy il Clown, pirata che assumerà un ruolo rilevante durante il corso della storia; Arlong Denti Aguzzi, uomo pesce e uno dei principali antagonisti della Saga del Mare Orientale; e Monkey D. Garp, l’irriverente e potentissimo nonno di Rufy e Vice-ammiraglio della Marina.

La prima stagione del live-action adatterà la Saga del Mare Orientale, insieme al primo e storico capitolo Romance Dawn, dove faremo la conoscenza del personaggio di Monkey D.Rufy.