One Punch Man: diffusa online la cover del volume 27

One Punch Man da qualche mese ha concluso la saga incentrata su Garou e ONE e Murata hanno deciso di prendersi una meritata pausa, anche per studiare i nuovi eventi e le nuove vicende da mostrare all’interno del manga.

Come riportato durante gli ultimi giorni Murata sta per lavorare a una nuova serie, Versus, e questo potrebbe condurre a qualche indizio riguardo la fine delle avventure di Saitama e i suoi “amici”, anche se è assolutamente presto per dirlo e il mangaka potrebbe lavorare su entrambe le serie.

Detto questo oltre la diffusione dei singoli capitoli One Punch Man dovrebbe approdare nuovamente in volumi verso l’inizio di novembre e nel corso della giornata d’ieri abbiamo avuto l’occasione di visionare la bellissima copertina del volume 27.

Ovviamente la “diffusione” non è ufficiale e quindi stiamo parlando di un classico leak. Il nuovo volume di 192 pagine dovrebbe andare a coprire i capitoli dal 128 al 133, anche se non avendo conferme non possiamo ancora dirlo. Tramite il profilo Twitter di @Everything_OPM è possibile visionare il tutto:

One Punch Man Volume 27 Cover – Volume 27 is set to release on November 4th and will consist of 192 pages.

– It will most likely cover chapters 128 to 133 (Cubari). pic.twitter.com/Dkn6XYY2sN — One Punch Man (@Everything_OPM) October 26, 2022

In un aggiornamento su Twitter pubblicato dallo stesso Murata (mente noi riportiamo la notizia tramite Comic Book) apprendiamo che il prossimo capitolo del manga, ovvero il 168 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre, ovviamente in Giappone, e l’autore si è anche scusato per l’attesa e la pazienza del pubblico.

One-Punch Man a quanto pare sta provando e donando qualcosa da fare al suo pubblico, in attesa della terza stagione animata e del nuovo arco narrativo del manga, anche se in maniera indiretta.

Successivamente allo strano spot pubblicitario che ha “ornato” internet degli appassionati, oggi “ammiriamo” un’altra perla ricreata sul successo della precedente. Qualcosa in attesa del manga e dell’anime si deve pur fare no?

Se lo scorso spot pubblicitario nonostante la sua bizzarria aveva almeno un budget decente, quello di cui andremo a parlare oggi ha una qualità “molto discutibile” e mette in scena delle sequenze davvero disturbanti a tratti anche se davvero divertenti.

Lo spot pubblicitario in questione è volto a promuovere One-Punch Man – The Strongers, il nuovo videogioco per dispositivi mobile che potete scaricare a questo indirizzo se vi va. Il “bellissimo” video potete visionarlo in calce mentre noi lo abbiamo riportato tramite CB che lo ha pescato su Twitter ufficiale del gioco.

