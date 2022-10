One-Punch Man ha chiuso dopo molti anni la saga di Garou e giustamente la storia ha preso una meritata pausa. Dopo la sconfitta del personaggio sarebbe anche curioso sapere come la narrazione potrebbe proseguire, dato che al momento le storyline sembrano “chiuse”, anche se sappiamo bene che non è così.

In un aggiornamento su Twitter pubblicato dallo stesso Murata (mente noi riportiamo la notizia tramite Comic Book) apprendiamo che il prossimo capitolo del manga, ovvero il 168 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre, ovviamente in Giappone, e l’autore si è anche scusato per l’attesa e la pazienza del pubblico.

One-Punch Man: arriva la data d’uscita ufficiale del capitolo 168!

One-Punch Man a quanto pare sta provando e donando qualcosa da fare al suo pubblico, in attesa della terza stagione animata e del nuovo arco narrativo del manga, anche se in maniera indiretta.

Successivamente allo strano spot pubblicitario che ha “ornato” internet degli appassionati, oggi “ammiriamo” un’altra perla ricreata sul successo della precedente. Qualcosa in attesa del manga e dell’anime si deve pur fare no?

Se lo scorso spot pubblicitario nonostante la sua bizzarria aveva almeno un budget decente, quello di cui andremo a parlare oggi ha una qualità “molto discutibile” e mette in scena delle sequenze davvero disturbanti a tratti anche se davvero divertenti.

Lo spot pubblicitario in questione è volto a promuovere One-Punch Man – The Strongers, il nuovo videogioco per dispositivi mobile che potete scaricare a questo indirizzo se vi va. Il “bellissimo” video potete visionarlo in calce mentre noi lo abbiamo riportato tramite CB che lo ha pescato su Twitter ufficiale del gioco.

Lo spot dura meno di un minuto ma la sua bassa qualità soprattutto recitativa segnerà per sempre il pubblico che già da ora ama alla follia questa nuova trovata.

One-Punch Man – The Strongers viene presentato tramite una pubblicità in live-action dove Garou e Tornado si scontrano a suon di effetti speciali molto discutibili.

Cosa ne pensate del gioco? Lo avete giocato in attesa dell’arrivo della terza stagione anime o del nuovo e atteso capitolo del celebre manga? Ditelo nei commenti dei post sui social media.

Fonte CB – Reddit