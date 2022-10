One Piece: possibile legame tra l’esercito rivoluzionario e Vegapunk

One Piece ha sempre sorpreso tutti i suoi appassionati con colpi di scena memorabili nonché sorprendenti e dopo anni di serializzazione continua a lasciare con il fiato sospeso.

Dopo la conclusione delle vicende di Wano, Eiichiro Oda ha cominciato a lavorare sull’arco conclusivo del manga e nei capitoli post-Wano abbiamo visto alcuni personaggi tornare in azione.

Tra questi quello che sicuramente si è reso principalmente protagonista è Barbanera. Infatti l’imperatore del mare ha prima affrontato Boa Hancock per impossessarsi del suo potere, senza riuscirci.

Successivamente ha teso un’imboscata a Trafalgar Law, insieme ai componenti della sua ciurma che ora godono dei poteri del Frutto del Diavolo.

Ma il personaggio che ha catturato l’attenzione degli appassionati è sicuramente Vegapunk, lo scienziato che lavora per il Governo Mondiale, nonché l’uomo più intelligente del mondo.

Dopo tantissimi anni avvolto nel mistero, finalmente abbiamo scoperto la sua identità, anche se non completamente. Di fatto lo scienziato si è suddiviso in sei satelliti ognuno dei quali rappresenta una sua peculiarità.

Fondamentalmente ci sono sei Vegapunk e i pirati di cappello di Paglia ne hanno incontrato uno, di nome Lilith, che li ha salvati dopo che il suo stesso squalo robot li aveva attaccati.

Ma quello che riportiamo oggi è qualcosa che potrebbe suscitare tanti dubbi sui rapporti di Vegapunk. Infatti nonostante lavori per il Governo pare che lo scienziato abbia un possibile legame con l’esercito rivoluzionario e dunque con Dragon.

L’ultimo capitolo di One Piece, il 1064, vede Vegapunk parlare in collegamento con qualcuno. Lo scienziato dice che essere un genio comporta anche prevedere quello che accadrà nel futuro. A quel punto l’interlocutore esclama di cosa parlasse ed è in quel momento che Vegapunk gli dice che crede di morire presto.

La persona con cui stava parlando era proprio Dragon e per via di questa sua forte sensazione, vorrebbe che lo ascoltasse.

Dunque a quanto pare ha una sorta di legame con il nemico del Governo Mondiale, per il quale lavora da sempre. Non sorprende però la sensazione di avere i giorni contati da parte di Vegapunk in quanto il CP0 ha proprio intenzione di eliminarlo.