Bonelli: ecco tutti i firmacopie del Lucca Comics & Games

Bonelli ha recentemente pubblicato sul suo sito tutti i firmacopie disponibili durante il Lucca Comics, e a quanto pare sono davvero numerosi e molto interessanti, visto che variano tra diverse opere pubblicate dalla storica casa editrice.

Dopo due anni di assenza la più grande fiera del fumetto italiana si fa sentire e le numerose case editrici sono davvero entusiaste di partecipare, visto anche alcuni ritorni importanti da parte di alcuni autori.

Dal 28 ottobre all’1 novembre Sergio Bonelli Editore sarà quindi presente all’interno della fiera, con uno stand situato al fianco della fontana in piazza Antelminelli. Ovviamente la Bonelli sarà presente anche in altri luoghi, per via di alcune presentazioni e proiezioni come ad esempio Dampyr, la pellicola tratta da un loro fumetto noto.

Gli autori si susseguiranno sui tavoli organizzati dalla stessa Bonelli, situati nel padiglione principale e nell’Oratorio San Giuseppe, che si trova sull’altro lato della fontana di piazza Antelminelli, quindi sempre nei pressi dello stand principale della casa editrice.

Bonelli: ecco tutti i firmacopie al Lucca Comics & Games

La fonte originale, ovvero il sito Bonelli, specifica poi che gli autori potranno anche realizzare degli sketch, ma solo sui volumi da libreria, quindi quelli solitamente cartonati e con un formato maggiore, mentre sugli albi da edicola saranno soltanto effettuati dei classici autografi da parte degli autori.

Vi consigliamo di mettervi in fila come sempre, prima dell’inizio ufficiale dei firmacopie e intanto vi lasciamo la lista del primo giorno, ovvero il 28 ottobre in calce, mentre vi invitiamo a consultare quella completa a questo indirizzo:

PADIGLIONE SBE

10:00/11:00 – Stefano Vietti, Luca Enoch ( Dragonero ).

– Stefano Vietti, Luca Enoch ( ). 11:00/12:00 – Adriano Barone ( Nathan Never/Justice League , Mr. Evidence ); Fabrizio Des Dorides ( Mr. Evidence ); Fabio Civitelli (stampa di Tex).

– Adriano Barone ( , ); Fabrizio Des Dorides ( ); Fabio Civitelli (stampa di Tex). 11:00/12:30 – Giorgio Cavazzano ( Dylan Dog Nel segno di Cavazzano ).

– Giorgio Cavazzano ( ). 12:00/13:00 – Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari ( Nero ).

– Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari ( ). 14:00/15:00 – Jacopo Camagni, Marco B. Bucci ( Simulacri ); Samuel Spano ( Il Confine ).

– Jacopo Camagni, Marco B. Bucci ( ); Samuel Spano ( ). 14:30/16:30 – Maurizio Merluzzo ( Dragonero le mitiche avventure ).

– Maurizio Merluzzo ( ). 15:00/16:00 – Giorgio Cavazzano ( Dylan Dog Nel segno di Cavazzano ); Luca Genovese ( Dragonero I Paladini )

– Giorgio Cavazzano ( ); Luca Genovese ( ) 15:00/18:00 – Rebby e Molly ( Dragonero Il magazine della serie tv ).

– Rebby e Molly ( ). 16:00/17:00 – Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi ( Eternity ).

– Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi ( ). 17:00/18:00 – Sergio Giardo ( Nathan Never ); Lorenzo Nuti ( Dragonero Conan ); Alessandro Piccinelli ( Tex , Zagor ).

– Sergio Giardo ( ); Lorenzo Nuti ( ); Alessandro Piccinelli ( , ). ORATORIO SAN GIUSEPPE

11:00/12:00 – Moreno Burattini ( Zagor ).

– Moreno Burattini ( ). 12:00/13:00 – Giorgio Spalletta ( La Divina Congrega ); Lorenzo Nuti ( Dragonero Conan ); Luca Genovese, Federico Rossi Edrighi ( Dragonero I Paladini ).

– Giorgio Spalletta ( ); Lorenzo Nuti ( ); Luca Genovese, Federico Rossi Edrighi ( ). 14:00/15:00 – Alessandro Piccinelli ( Tex , Zagor ); Majo ( Dampyr , Tex ); Sergio Giardo ( Nathan Never ); Sergio Gerasi ( Eternity , Dylan Dog ); Roberto Recchioni ( Dylan Dog ).

– Alessandro Piccinelli ( , ); Majo ( , ); Sergio Giardo ( ); Sergio Gerasi ( , ); Roberto Recchioni ( ). 14:00/15:30 – Giorgio Pontrelli ( Dylan Dog ).

– Giorgio Pontrelli ( ). 15:00/16:00 – Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari ( Nero ); Luca Enoch, Federico Rossi Edrighi, Gianluca Pagliarani ( Dragonero ).

– Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari ( ); Luca Enoch, Federico Rossi Edrighi, Gianluca Pagliarani ( ). 16:00/17:00 – Stefano Vietti ( Dragonero ); Fabio Civitelli ( Tex ); Mauro Boselli, Majo ( Tex , Dampyr ).

– Stefano Vietti ( ); Fabio Civitelli ( ); Mauro Boselli, Majo ( , ). 16:00/17:30 – Paola Barbato, Mattia Surroz ( 10 ottobre ).

– Paola Barbato, Mattia Surroz ( ). 17:00/18:00 – Gianluca Pagliarani ( Dragonero ); Giorgio Spalletta, Giulio Antonio Gualtieri ( La Divina Congrega ).

– Gianluca Pagliarani ( ); Giorgio Spalletta, Giulio Antonio Gualtieri ( ). 17:30/18:30 – Fabrizio Des Dorides, Fabio Guaglione (Mr. Evidence).

Fonte Bonelli