Bonelli: le uscite della settimana – Dal 13 al 19 giugno 2022

Quando gli eventi precipitano, anche uomini giusti come Tex e il generale Miles non possono più nulla per sbarrare il passo all’ingiustizia, conseguenza del gioco delle parti. Stretti d’assedio sul Saka Wata, sotto il fuoco dei cannoni, i Sioux sembrano avere una sola via di salvezza: consegnare ai soldati il loro capo Nuvola Bianca.

E Nuvola Bianca si consegnerà per riscattare il suo popolo, anche se lo farà con un gesto così grande e inaspettato da risultare, lui sconfitto, il vero vincitore della battaglia della Collina Sacra!