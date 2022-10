Lupin Zero, annunciato l’anime prequel!

Lupin Zero è un progetto sicuramente molto interessante, dato che scava nel passato del tanto amato personaggio a partire dal 1967, anno in cui Monkey Puch ha cambiato per sempre il medium anime e manga. Si vociferava da molto tempo di questo prequel e ora abbiamo finalmente l’annuncio ufficiale.

Come accennato Lupin Zero tratterà della versione “young” del personaggio che già conosciamo e abbiamo imparato a conoscere nel corso del tempo, tramite il manga, i numerosi film e le infinite puntate dell’anime, che ancora oggi compongono un pattern incredibile che passa attraverso numerosi medium comunicativi.

Telecom Studios si occuperà delle animazioni e da quanto possiamo vedere dal trailer in calce il talento non gli manca, visto che tutto lo stile della clip, nonostante si tratti di un anime moderno, si pone con uno volto “vintage” ricalcando così l’anima originale del personaggio, che sta per tornare con una versione “nuova”, nonostante il periodo in cui essa vive è appunto appartenente al passato.

Come accennato il bellissimo trailer è disponibile a partire da oggi tramite il profilo ufficiale della serie, che dopo tante promesse finalmente ha raggiunto l’obiettivo finale riguardante la pubblicazione.

Come tutte le serie del franchise quasi sicuramente anche Lupin Zero arriverà in Italia, intanto che ammiriamo il bellissimo capolavoro in calce:

Come anticipato lo stile che avete visto all’interno della clip è davvero sorprendente e nonostante non abbiamo conferma se tutto l’anime sia gestito in questo modo, il talento di Telecom Studio è innegabile e quest’ultima potrebbe essere una bella sorpresa anche a livello narrativo, visto che esploriamo un passato mai visto prima.

Lupin III non ha mai avuto un’evoluzione vera e propria e allo stesso tempo, nonostante abbia avuto versioni diverse di se stesso è rimasto grosso modo identico, e sappiamo veramente poco del suo passato, o meglio dei suoi trascorsi da ragazzino almeno. Lo riportiamo tramite CB.

Questo è l’obiettivo di Lupin Zero, quello di narrare la formazione del ladro gentiluomo, disegnando e mostrando una figura non ancora matura ma ovviamente sempre pronta per apprendere e adattarsi a una delle sue passioni maggiori: quella del furto. In calce è possibile visionare anche il poster:

