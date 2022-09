Lupin III diventa protagonista di uno spot pubblicitario per McDonald’s

Lupin III una serie di manga incentrati sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato dallo storico mangaka Monkey Punch. Si tratta senza dubbi di una delle serie di azione più famose in tutto il mondo da molte generazioni. Chiunque è a conoscenza del ladro gentiluomo più divertente e furbo di sempre.

Oggi in fatti riportiamo un aggiornamento molto interessante che vede Lupin insieme a Jigen e Goemon protagonisti di uno spot particolare. I tre personaggi iconici si avvicinano a un drive-thru di McDonald’s. Lupin non riesce a ricordare l’ordine di Fujiko, ma fortunatamente Goemon si è ricordato di utilizzare la nuova funzione Drive Thru per l’ordine sull’app McDonald’s Japan.

Quindi come si può capire, si tratta di uno spot pubblicitario che vede la collaborazione di Lupin III con McDonald’s e in cima all’articolo è possibile dare un’occhiata allo spot.

Inoltre l’aggiornamento della collaborazione con Lupin arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di McDonaldsJapan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

In questa occasione McDonald’s ha anticipato una collaborazione con il franchise creato da Mokey Punch, twittando una silhouette di Lupin, Jigen e Goemon con la didascalia: “Ci sarà quel gusto da McDonald’s?”

Le novità per il famoso ladro non finiscono qui. Infatti ricordiamo che di recente abbiamo riportato un aggiornamento molto importante che vedrà Lupin III protagonista di un nuovo crossover anime in CG con Occhi di Gatto. Questi due franchise si uniranno per celebrare rispettivamente i 50 anni di anniversario di Lupin e i 40 anni di Occhi di Gatto. Questa notizia è arrivata con una key visual e anche con un primo teaser. Seguendo questo link è possibile dare un’occhiata a quanto detto.

Questo crossover debutterà in tutto il mondo nel 2023 e sarà un’esclusiva Prime Video. L’anime sarà ambientato nel periodo originale degli anni ’80 di Occhi di Gatto, e le sorelle punteranno di nuovo a rubare tre dipinti che un tempo appartenevano al loro padre. Solo che non saranno le uniche in quanto anche Lupin ha lo stesso interesse. Non si tratta di dipinti normali poiché questi riveleranno anche un mistero sepolto da tempo.

Fonte – Anime News Network