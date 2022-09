Lupin III e Occhi di Gatto tornano nel 2023 con un anime crossover

Lupin III è sicuramente tra i personaggi più famosi e anche amati in tutto il mando, in quanto si tratta del ladro gentiluomo che ha affascinato tutti. Il suo modo di agire è iconico ovunque ed è opera del mangaka Monkey Punch. Oggi riportiamo un aggiornamento molto importante che vedrà Lupin III protagonista di un nuovo crossover anime in CG con Occhi di Gatto.

Questi due franchise si uniranno per celebrare rispettivamente i 50 anni di anniversario di Lupin e i 40 anni di Occhi di Gatto. Questa notizia è accompagnata da una key visual e anche da un primo teaser. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Lupin III VS Cat's Eye PV Distributes Worldwide from 2023 on Amazon Prime Video https://t.co/Z70PSYlKBK — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 22, 2022

Si tratta di un’esclusiva Prime Video che farà il suo debutto in tutto il mondo nel 2023.

L’anime sarà ambientato nel periodo originale degli anni ’80 di Occhi di Gatto, e le sorelle punteranno di nuovo a rubare tre dipinti che un tempo appartenevano al loro padre. Solo che non saranno le uniche in quanto anche Lupin ha lo stesso interesse. Non si tratta di dipinti normali poiché questi riveleranno anche un mistero sepolto da tempo.

Kanichi Kurita e Keiko Toda riprendono entrambi i ruoli rispettivamente di Lupin III e Hitomi Kisugi.

Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita, che hanno co-diretto l’anime I Cavalieri di Sidonia e la trilogia di film anime di Godzilla, dirigeranno il nuovo anime presso TMS Entertainment. Keisuke Ide sarà assistente alla regia.

Invece Shūji Kuzuhara si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Il compositore della serie Lupin III, Yuji Ohno, e il compositore dell’animeOcchi di Gatto, Kazuo Otani, stanno entrambi componendo la musica. Haruhisa Nakata e Junko Yamanaka stanno lavorando sul design dei personaggi.

Naoya Tanaka e Ferdinando Patulli sono accreditati per la scenografia. Mitsunori Kataama è il direttore artistico. Aya Hida è l’editore mentre Youji Shimizu è il direttore del suono.