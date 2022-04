Yamato Video annuncia il crossover Lupin III vs detective Conan

Come riporta la pagina facebook ufficiale di Yamato Video, possiamo aspettarci uno dei crossover più interessanti e imperdibili del panorama degli anime. In Italia arriverà il crossover che farà incontrare il detective Conan con il ladro più amato di sempre, Lupin!

Al momento non abbiamo una data ufficiale ma questo basta per creare curiosità tra gli appassionati di entrambe le serie anime.

Sarà disponibile sul canale tematico di Amazon Prime Video, ossia ANiME GENERATIONS.

Riportando le parole di Yamato Video si tratta del primo incontro, o meglio il primo scontro, tra due dei personaggi più amati del panorama manga e anime: da una parte Lupin III, dall’altra Conan Edogawa, il detective liceale divenuto bambino a causa di uno strano farmaco.

Di seguito ecco l’annuncio di cui stiamo parlando:

ANiME GENERATION è il canale a tema animazione giapponese su Amazon Prime Video. Tutti coloro che sono interessati senza un abbonamento, possono tranquillamente accedere gratuitamente per i primi 14 giorni. Durante questo periodo di prova è possibile godere di tutti i servizi disponibili.

Una volta passati i 14 giorni per continuare a usufruire dei servizi offerti si può rinnovare l’abbonamento a soli 4,99€ al mese.

Come si legge dall’annuncio, è la prima sfida tra i due personaggi, quindi si tratta del primo lungometraggio intitolato Lupin III vs Detective Conan.

È uno special televisivo anime che funge da crossover tra le serie manga e anime Lupin III e Detective Conan. In Giappone venne trasmesso il 27 marzo 2009.

In Italia è stato proiettato in anteprima al Riminicomix il 15 luglio 2016, per poi venire trasmesso su Italia 1 il 23 ottobre.

Questo quindi film non sarà una novità. Yamato Video lo riproporrà nel suo catalogo, arricchendolo di più.