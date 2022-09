Luffy a breve arrivera con il Gear Fifth anche nell'anime!

One Piece: la cover di Jump mostra nuovamente i colori del Gear Fifth di Luffy

I fan di One Piece stanno attendendo la versione animata della nuova forma di Luffy, il Gear Fifth sbloccata nella saga di Wano durante il violento scontro con Kaido, ormai ex-Imperatore del mare.

A oggi l’anime non è ancora arrivato a questo punto anche se sembrerebbe che One Piece: RED possa già mostrare in anticipo questa nuova forma, visto che il film è uscito già nel mese di agosto in Giappone.

Anche se i colori mostrati nella copertina ormai dovrebbero essere quelli ufficiali, quindi con i capelli del colore bianco cenere, i fan vogliono aspettare ulteriore conferma ammirando la versione animata che tra qualche mese dovrebbe comparire nell’anime, sia per la trasformazione in sé, sia per la spettacolarità della medesima.

Ma nell’attesa intanto Weekly Shonen Jump di Shueisha, la magnifica e storica rivista che da 25 anni ormai serializza One Piece, ha deciso di pubblicare una nuova illustrazione a colori del Gear Fifth che a oggi è la trasformazione più potente e versatile del nostro amato Luffy.

Il Capitano dei Mugiwara infatti prende i poteri dei vecchi cartoon degli anni ’60, come possono essere Tom&Jerry ad esempio, e li sfrutta per sferrare colpi devastanti e resistere ad attacchi mastodontici, proponendo spesso delle nuove forme del suo fisico, dato che può trasformarsi in tutto ciò che desidera.

Non vediamo l’ora che tutto questo arrivi all’interno dell’anime e intanto godiamo di questa nuova illustrazione condivisa da Shueisha, e sui social dal profilo Twitter ufficiale dello staff di Oda. Noi riportiamo tramite CB.

Come potete vedere la cover è colorata e predominano il bianco e anche il color carne, così da enfatizzare sia Luffy che la sua nuova forma che mostra un design interessante sotto ogni punto di vista.

Il Risveglio del suo Frutto del Diavolo è stato davvero un colpo di scena da maestro e in futuro sarà anche interessante vedere come sarà sviluppato. La cover del nuovo Shonen Jump è ricca di colori e se notate bene in alto è presente anche un piccolo riquadro dedicato a Sakamoto Days, una delle nuove storie più interessanti sulla rivista.

