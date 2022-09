One Piece: svelato il ritorno di uno dei pirati della peggiore generazione!

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della sua serializzazione e molti di questi non entrano sempre in azione. Questo perché sono secondari e quindi giocano un ruolo marginale, anche se diventano determinanti quando sono relazionati ai protagonisti.

È quello che è successo nell’ultimo capitolo di One Piece, il 1060, che riporta alla luce un personaggio che fa parte dei pirati della peggiore delle generazioni.

Tutti coloro che non vogliono scoprire anzitempo quello che sta accadendo nel manga in questo momento, l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il personaggio in questione è Jewelry Bonney, il capitano dei Pirati di Bonney. È la ciurma di Cappello di Paglia a incontrarla, sebbene si trovasse in una situazione piuttosto pericolosa. Di fatto durante la prosecuzione del loro viaggio, la ciurma protagonista si trova a navigare acque molto agitate alimentate da venti fortissimi. Ad un tratto si ritrovano davanti ad un mulinello caldo, inspiegabilmente fuori dall’acqua.

Nami spiega che una massa calda d’acqua viene spinta esattamente dove si trovano loro dal suo punto di origine. Proprio quando Nami avverte Jimbe della pericolosità di questo fenomeno atmosferico suggerendo di allontanarsi subito, Rufy esclama di vedere qualcuno all’interno del mulinello.

Dopo che Sanji conferma di sentire voce, entra in azione Zoro, che taglia in due facilmente il mulinello. Con grande sorpresa di tutti si tratta di Jewelry Bonney con l’aspetto di una bambina. Inoltre si scopre anche che la sua taglia ammonta a 320 milioni di Berry.

Ci saranno diverse cose da chiarire, come ad esempio dove sia il suo equipaggio, oltre a capire cosa sia successo a lei in generale.

One Piece sta affrontando il suo ultimo arco narrativo e si prospetta molto intenso visto che ci sono ancora tantissimi misteri da portare a galla. Ora che Rufy è diventato Imperatore del Mare è intenzionato a trovare l’ultimo Poignee Griffe e raggiungere Laugh Tale.