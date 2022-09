One Piece 1060: un personaggio misterioso entra in scena!

One Piece nel corso degli anni ha introdotto tantissimi archi narrativi che hanno visto i pirati di Cappello di Paglia protagonisti di avventure iconiche. L’ultima è sicuramente quella della rivoluzione per liberare Wano dalla tirannia di Kaido e Orochi. Infatti si tratta dell’arco narrativo più lungo di sempre.

Dopo la conclusione delle ostilità, e dopo la conclusione della pausa mensile di Oda per lavorare all’ultimo arco narrativo del manga, ci sono nuove e importanti informazioni. Innanzitutto ci sono due nuovi imperatori del mare, ossia Rufy e Buggy. Quest’ultimo tutt’altro che noto per il suo coraggio, è diventato imperatore per sbaglio e si ritrova, insieme a Mihawk e Crocodile a fare parte della Cross Guild.

Ma le novità più importanti arrivano nel capitolo 1060 dove entra in scena un personaggio misterioso.

Riportiamo che in questo articolo saranno presenti alcune anticipazioni relative all’ultimo capitolo.

Il tutto parte da breve arco di Marijoa, dove l’Armata Rivoluzionaria fa ben capire che il suo obiettivo è rovesciare i Draghi Celesti. Sabo infatti è presente durante il Reverie. Successivamente si scopre che il Re di Alabasta, Cobra, è morto.

Alcune voci sostengono che a ucciderlo sia stato proprio Sabo. Se queste fossero fondate, Monkey D. Dragon, capo dell’Armata Rivoluzionaria, non avrebbe più accettato la presenza di Sabo proprio perché il loro obiettivo non sono i Re ma i Draghi Celesti.

Tuttavia nell’ultimo capitolo, Sabo riesce a mettersi in contatto con Dragon e gli altri e lui stesso smentisce tutte le voci. Ma questo scatena un altro evento che vede al centro dei riflettori Im, uno dei personaggi più misteriosi di One Piece.

Il Governo intercetta la conversazione di Sabo, che parte dal Regno di Lulusia, ascoltata anche dai Cinque Astri di Saggezza e Im. Nel momento in cui Sabo racconta quello che aveva visto, ossia che Im sedeva sul trono vuoto, questo personaggio misterioso traccia una croce sul Regno di Lulusia, rappresentata su una mappa che tiene tra le mani.

Subito dopo, improvvisamente, le nuvole si abbassano e poi si intravede un’ombra minacciosa. Questa finisce per polverizzare il Regno da dove Sabo stava comunicando.

Il contatto salta e non si hanno più notizie dell’Imperatore delle Fiamme. Quasi sicuramente c’è Im dietro questa strage incredibile e sicuramente ha agito per insabbiare qualcosa che Sabo aveva scoperto, infatti lui stesso dice “…riguardo Lulusia, non è mai esistito“.