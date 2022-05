One Piece mette fine alla battaglia per Wano con un' importante rivelazione

One Piece ha finalmente risolto la guerra per Wano con un’importante dichiarazione sul campo di battaglia nel nuovo capitolo della serie!

È stato un periodo intenso per il manga sin dall’inizio dell’arco di Wano, anni fa, ed è stato ancora più estremo con il culmine che ha preso il via a Onigashima.

Questo è stato il periodo più lungo per un singolo conflitto in tutta la serie, ma Luffy e Kaido sembravano aver posto fine alla loro lotta nel capitolo appena rilasciato. Ma data la forza e la resistenza di Kaido, c’erano ancora dubbi sul fatto che Luffy fosse riuscito o meno a realizzare l’impossibile.

Con Luffy che infligge il colpo finale a Kaido, è stato fortunatamente confermato che il pirata è stato davvero in grado di sconfiggere l’Imperatore, come ha confermato il capitolo 1050.

Mentre c’è ancora molto da capire sul futuro di Wano e su come sarà la serie dopo la conclusione dell’arco narrativo, una dichiarazione di Nekomamushi ha rivelato al campo di battaglia e alla popolazione di Wano che i samurai ribelli e i pirati hanno vinto questa guerra e hanno sconfitto due imperatori del mare.

Il capitolo 1050 inizia con Nekomamushi che comunica al resto del campo di battaglia che “Luffy ha schiacciato Kaido e lo ha lanciato nelle profondità della Terra! Onigashima sarebbe caduta, ma Lord Momonosuke si è trasformato in un drago gigante e l’ha fermata! Dopo 20 lunghi anni di attesa della possibilità di vendicare la morte di Lord Oden, siamo vittoriosi! Abbiamo abbattuto due Imperatori del mare!”.

Questa dichiarazione non solo comunica ulteriormente la vittoria di Luffy agli altri, ma sottolinea anche che è stato Momonosuke a salvare l’Isola di Onigashima.

Con Momonosuke che da questo momento in poi assumerà il ruolo di Shogun per il paese, era molto importante sottolineare quanto sia stato determinante per salvare il paese.

Infatti, mentre i pirati hanno fatto molto per cambiare il futuro dei mari nel loro complesso, Momonosuke sarà l’unico a concentrarsi sul futuro del paese stesso, mentre si prepara ad aprirne i confini in futuro.

One Piece 1051 sarà disponibile su MangaPlus a partire dal 5 giugno.