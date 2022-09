Pronti per l'anime di Chainsaw Man?

Chainsaw Man non assesta la sua corsa e continua a deliziare il pubblico con nuovi trailer e poster, volti a enfatizzare una delle storie più apprezzate degli ultimi tempi, che sta per arrivare anche in versione anime grazie allo Studio MAPPA: oggi abbiamo l’opportunità di visionare un terzo trailer dell’anime.

Nella giornata di oggi è stato condiviso un nuovo trailer (il terzo in totale) della nuova produzione di MAPPA, Chainsaw Man, un manga che da qualche anno sta spopolando tra i lettori e probabilmente si porrà come uno dei più apprezzati dell’ultimo periodo insieme a Demon Slayer e anche Jujutsu Kaisen.

Qualche giorno fa è stata proiettata anche un’anteprima privata dell’anime e questo terzo trailer è stato pubblicato dopo il suddetto evento, che ha regalato al pubblico altri succosi dettagli sulla trasposizione del manga di Fujimoto. Riportiamo tutto tramite CB.

A quanto pare la prima serie anime è composta da 12 episodi e MAPPA promette un “ending” diversa ad ogni episodio. A tal proposito è stata anche condivisa la lista ufficiale delle canzoni che andranno a concludere ogni episodio e alcuni nomi in terra nipponica sono anche molto conosciuti.

Chainsaw Man: il nuovo trailer promette combattimenti estremi e spettacolari!

Tramite CB abbiamo conosciuto la lista completa condivisa da MAPPA al riguardo delle ending presenti a ogni fine puntata, che molto probabilmente andranno anche a ricalcare quanto visto all’interno degli episodi, marcando lo stato d’animo totale della medesima e probabilmente anche quello dello spettatore:

“Katagiri 2-oku centimeter” by MAXIMUM THE HORMONE

“ALL KINDS OF KISSES” by ano

“Fight Song” by eve

“Deep Down” by Aimer

“Rendezvous” by Kanaria

“In the Back Room” by syudou

“Violence” by QUEEN BEE

“Time Left” by ZUTOMAYO

“First death” by TK from Ling tosite sigure

“Tablet” by TOOBOE

“CHAINSAW BLOOD” by Vaundy

“DOGLAND” by PEOPLE 1

Denji da come si vede anche dal trailer avrà uno sviluppo interessante fin da subito, e nel corso dei primi 12 episodi avrà veramente del filo da torcere. Le scene nel trailer mostrano dei combattimenti estremi e violenti ed è proprio questa l’anima del prodotto. Chainsaw Man uscirà l’11 ottobre di quest’anno.

Fonte 1 – 2 (CB)