Junji Ito torna nelle fumetterie italiane con due manga!

Junji Ito è sicuramente tra i mangaka più famosi a livello globale, considerato uno dei più importanti autori di manga horror. Molte sono le sue opere che l’hanno portato a farsi un nome in tutto il mondo, come ad esempio Uzumaki. Oggi riportiamo un aggiornamento molto interessante per tutti gli appassionati di Ito.

Star Comics ha annunciato direttamente sulla sua pagina facebook l’arrivo di due manga del maestro dell’horror. Queste sono Sensor e La Zona Fantasma. Entrambi i volumi saranno pubblicati all’interno della collana Umami e la loro uscita è prevista rispettivamente il 28 settembre e il 26 ottobre di quest’anno.

Sensor costerà 15,00€ e seguendo questo link, è possibile aggiungerlo alla lista dei preferiti direttamente dal sito Star Comics. La Zona Fantasma avrà lo stesso prezzo e da qui è possibile ottenere ulteriori informazioni.

Sensor racconta le vicende di Kyoko, una donna dalla chioma dorata che un giorno un uomo misterioso, che le appare davanti improvvisamente, la guida fino a Kiyogami. Si tratta di un villaggio sperduto dove tutto brilla grazie ai riflessi dorati dei capelli celestiali, che secondo gli abitanti, donano potenti poteri psichici e un senso di gioia indescrivibile. Da questo momento una serie di eventi spaventosi e inspiegabili stravolge la vita della donna e del villaggio. Sensor racconta una storia inquietante e onirica, che ripercorre alcuni dei temi tipici di Junji Ito, come la figura della donna perseguitata e un inspiegabile orrore cosmico.

Invece per quanto concerne La Zona Fantasma, si tratta di una serie di quattro racconti. I lettori avranno la possibilità di leggere dei piccoli capolavori che narrano storie con personaggi di volta in volta differenti. Tuttavia sono tutti incentrati sulle stranezze della vita di tutti i giorni e sui misteri che si nascondono dietro una apparente normalità. Una delle storie si concentrerà su una giovane coppia in viaggio lungo una strada di campagna del Tohoku. Improvvisamente sentono qualcuno piangere.

Si tratta di una moderna prefica pagata per prodigarsi in esternazioni di dolore ai funerali. Il suo pianto, così forte e continuo, risuona nelle orecchie della ragazza, fino a provocarle un cambiamento inspiegabile.