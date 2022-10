One Piece 1064: svelati nuovi dettagli sul passato di Kuma

One Piece nel corso della sua lunga serializzazione ha saputo coinvolgere gli appassionati in alcune storie molto emozionanti relative a legami molto stretti. Legami che i personaggi cercano di recuperare in ogni modo facendo emergere il lato più fragile.

Uno di questi e che sarà sicuramente importante nell’ultimo arco narrativo di Wano è sicuramente quello di Jewelry Bonney, una dei pirati della Peggiore delle Generazioni. Questo personaggio secondario si ritrova insieme a Rufy, Jinbe e Chopper, dopo aver subito l’attacco dello squalo robot di uno dei sei satelliti di Vegapunk.

Dopo che le acque si sono calmate Bonney ha avuto modo di spiegare le ragioni secondo le quali si trova su Egghead. La risposta è una ed è proprio lo scienziato Vegapunk. La sua intenzione è avere spiegazioni circa lo stato attuale di suo padre, che si è rivelato essere proprio Kuma (Orso Bartholomew). In base a quello che dice Bonney, Vegapunk l’ha trasformato in un cyborg senza capacità di ricordare né di riflettere.

Ma chi era Kuma in precedenza? In questo articolo seguiranno delle anticipazioni, dunque coloro che non vogliono scoprire nulla anzitempo, sarebbe l’ideale non continuare la lettura.

Il capitolo 1064 di One Piece fa luce sul passato di Kuma prima della sua trasformazione. A quanto pare, stando alle informazioni di Jinbe, Kuma in precedenza era un Re malvagio del Regno di Sorbet. Ma un giorno i suoi sudditi lo cacciarono e divenne così un pirata.

Inoltre aveva anche dei legami con l’Esercito Rivoluzionario ma poi la Marina riuscì a catturarlo. In seguito alla cattura ricevette una condanna a vita.

In questa fase della sua vita incontrò Vegapunk, il quale rimase colpito dalla sua struttura muscolare. Questo incontro si rivelò decisivo per Kuma perché in cambio della sua partecipazione ai programmi di potenziamento fisico e di ricerca sulla clonazione poté tornare libero.

Infatti diventò un membro della Flotta dei Sette, e quindi lavorava per il Governo Mondiale. Bonney però afferma che lui odiava il Governo Mondiale.