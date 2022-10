One Piece preannuncia una possibile reunion tra due personaggi

One Piece nel corso della sua lunga serializzazione ha saputo emozionare in diverse situazioni. Si pensi alla morte di Ace o al passato di Kozuki Oden, la serie ha saputo introdurre alcuni retroscena emotivi e ce ne sono altri in arrivo. In effetti, man mano i capitoli più recenti di One Piece stanno portando alla luce il passato nodoso di un volto familiare.

Il tutto accade quando Rufy con Bonney, Jinbe e Chopper si ritrovano sull’isola di Egghead. In questo posto si trova il laboratorio di Vegapunk, lo scienziato più intelligente del mondo.

Man mano che il gruppo di Rufy si ambienta nella nuova isola, scoprono le potenzialità tecnologiche che questa offre. In poco tempo, il gruppo si trova di fronte a un modello Kuma che attacca Rufy. Proprio quando l’Imperatore stava per colpirlo, Jewelry Bonney ferma tutto. La ragione sta dietro al fatto che nonostante si tratti di un robot, si tratta comunque sempre di suo padre. Lei stessa implora Rufy dicendo che si tratta di suo padre, ed è la sua unica famiglia.

Questo è sicuramente un aggiornamento inaspettato dato che nessuno poteva immaginarsi che la ragazza fosse imparentata con Kuma. Dopotutto questo spiega anche perché Bonney voglia regolare i conti direttamente con Vegapunk.

I fan sanno che l’affermazione di Jewelry non è così semplice come sembra. Kuma ormai è un cyborg completamente sotto il controllo della Marina. Orso Bartholomew potrebbe aver cresciuto sua figlia Bonney fino a un certo punto, ma il famigerato pirata e signore della guerra fu infine catturato da Vegapunk. Gli esperimenti dell’uomo hanno trasformato Kuma in un cyborg senza cervello, portando alla realizzazione di diverse armi umanoidi a sua somiglianza.

Ora, Jewelry è determinata a vendicarsi di coloro che hanno preso suo padre. Non è però detto che suo padre possa tornare umano. L’arma sembra avere zero controllo su se stesso ed è privo di personalità. Ma se i Cappelli di Paglia riescono a trovare il Kuma originale, c’è la possibilità che i ricordi dell’uomo possano essere sbloccati e che quindi la reunion tra padre e figlia avvenga.

Fonte – Comicbook