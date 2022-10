One Piece: svelati i poteri del Frutto del Diavolo dei pirati di Barbanera

One Piece nell’ultimo capitolo del manga ha svelato i poteri del Frutto del Diavolo dei pirati di Barbanera. Parliamo di una ciurma di pirati molto più forte della maggior parte delle ciurme presentate. Tra le loro gesta, bisogna ricordare che sono riusciti ad irrompere ad Impel Down, la prigione più sicura del mondo, e a raggiungere il sesto livello. Inoltre sono anche riusciti ad uccidere Barbabianca, anche se hanno approfittato della condizione dell’imperatore, già gravemente ferito.

Nel capitolo 1063 di One Piece scopriamo alcune novità in particolare su Jesus Burgess, Doc Q, Van Ooger e uno degli aiutanti Stronger.

Coloro che non hanno intenzione di accedere a queste anticipazioni, l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura di questo articolo.

Dopo la conclusione dell’arco di Wano, i pirati di Cappello di Paglia si trovano sull’isola di Egghead, dove è presente il laboratorio di Dr. Vegapunk. Molti pirati sono tornati in azione tra cui Barbanera, il quale prima ha attaccato Boa Hancock per impossessarsi dei poteri del suo Frutto del Diavolo, senza riuscirci.

Nel capitolo 1063 si rende ancora protagonista attaccando però Trafalgar Law. Il suo obiettivo è sottrargli il poignee griffe presente a Wano. In questa imboscata Doc Q è in possesso dei poteri del Frutto del Diavolo Sick-Sick, che gli permettono di trasmettere delle malattie che, in base a quello che si vede su Law, cambiano il corpo della vittima. Law infatti, come anche tutti i componenti della sua ciurma, si ritrovano improvvisamente tramutati in donna. Law riesce a vincere il potere di Doc Q grazie al potente Haki che ha sviluppato dopo Wano.

Riguardo Jesus Burgess, può sfruttare i poteri del Frutto del Diavolo Strong-Strong, attraverso il quale riesce a sollevare e lanciare vere e proprie montagne. Van Ooger invece può teletrasportare le persone grazie al Frutto Warp-Warp e per concludere Stronger è ora capace di volare. Infatti è in possesso del Frutto del Diavolo Mitologico Cavallo-Cavallo di tipo Pegaso.

Così si conclude il capitolo 1063 e adesso Barbanera è circondato da una ciurma ulteriormente forte, che sarà un concorrente diretto per l’assalto al One Piece.