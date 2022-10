One Piece ha mostrato e svelato numerose novità a proposito del misterioso personaggio di Vegapunk, rimasto nell’oscurità per diversi anni.

Se non avete letto gli ultimi capitoli vi invitiamo a non continuare, se invece siete in pari (ricordandovi che è possibile leggere i capitoli gratuitamente e legalmente su MangaPlus), vi invitiamo a immergervi con noi in questi fantastici misteri.

Le cose a proposito di questo Vegapunk da sempre sono rimaste immutate e nonostante le numerose teorie dei fan, al suo cospetto si sono sempre “aggiunte” alcune teorie riguardanti i Frutti del Diavolo e la sua eventuale creazione proprio per mano del “Doc”.

Come ben sapete al misterioso Vegapunk si associano le creazioni tecnologiche più importanti di One Piece, e quest’ultimo a dispetto di tutto potrebbe essere la figura chiave più rilevante della Grand Line. Gli ultimi avvenimenti però hanno scombussolato veramente tutto.

One Piece ha mostrato un incredibile plot twist sul Dr. Vegapunk (SPOILER)

I Mugiwara negli ultimi capitoli sono approdati sull’isola Egghead, sede del laboratorio del Dr. Vegapunk e proprio lì hanno scoperto che di Vegapunk non ne esiste solamente uno, ma sei al momento (anche se loro ancora non lo sanno, ma i lettori sì ndr) e questo ovviamente capovolge tutte le carte in tavola. Lilith è la “versione” incontrata da loro nel capitolo in questione.

Inoltre mentre Lilith minaccia di eliminare l’intero equipaggio, la ragazza viene interrotta da un’altra personalità, ovvero “Shaka”, un altro Vegapunk che ha quanto pare è interessato alla ciurma di Luffy. Insomma sostanzialmente si è aperto un altro mondo sulla figura di questo misterioso personaggio, che sembrava solamente uno alcuni anni fa.

Nel nuovo capitolo troviamo anche Luffy che dall’altra parte dell’Isola parlano con un terzo Vegapunk chiamato “Atlas”. Abbiamo riportato tutto tramite Comic Book.

Le diramazioni del personaggio sono state sostanzialmente svelate, anche se non conosciamo ancora l’identità di tutti, che come anticipato sono sei al momento, così come confermano anche i membri del CP0, anche loro intenti ad attuare un piano di distruzione per tutte queste entità “Vegapunk”.

Voi cosa ne pensate? Come vi è sembrato questa interessante diramazione sul personaggio del sensei Oda? Per i prossimo aggiornamenti vi invitiamo a seguire il nostro sito.

Fonte Comic Book