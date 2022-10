One Piece: svelata la verità dietro l’identità del personaggio di Vegapunk

One Piece nel capitolo 1061 ha finalmente svelato l’identità di un personaggio assolutamente misterioso, del quale non si conosceva minimamente l’identità. Stiamo chiaramente parlando del Dottor Vegapunk, lo scienziato più intelligente del mondo di One Piece.

Vegapunk si mostra come una giovane donna, che salva una parte dell’equipaggiamento di Rufy dall’essere travolta dalle acque. Molti appassionati però non riuscivano a capire come in realtà Vegapunk potesse essere una donna. Questo perché se ne parlava come un uomo e per di più giovane. Questo dettaglio non convinceva ulteriormente, dato che è in attività da tanti anni.

Nel capitolo 1062 di One Piece però si scopre finalmente la verità dietro l’identità del personaggio di Vegapunk. Chiaramente tutti coloro che non vogliono imbattersi nelle seguenti anticipazioni, l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

Non appena Franky, Usopp, Sanji, Zoro, Nami, Robin e Brook vengono salvati dalla giovane donna che si presenta come Vegapunk, comincia a presentarsi più approfonditamente. Infatti dice che non si tratta del “corpo principale” di Vegapunk, dato che lei è Vegapunk 02 Lilith. Questo vuol dire che c’è più di uno scienziato in giro e quello principale dunque non ha fatto ancora il suo debutto!

Ad un tratto, dopo aver mostrato ai pirati di Cappello di Paglia il suo arsenale, riceve una chiamata da Shoka, un altro Vegapunk.

Quando l’attenzione si sposta su Rufy, Bonney, Jimbe e Chopper, i pirati si imbattono in un altro Vegapunk. È nelle pagine finali del capitolo 1062 di One Piece che si scopre tutta la verità su Vegapunk. Lo scienziato più geniale al mondo si è “suddiviso” in sei satelliti. Questo vuol dire che il vero Vegapunk si è suddiviso in sei parti e ognuna di questa ha una propria identità.

Quello che ha salvato i pirati di Cappello di Paglia si chiama Lilith e rappresenta il male. Quest’ultima viene contattata da Shaka che rappresenta la logica. Gli altri satelliti si chiamano Yoke, Athlas, Pythagoras ed Edison. Queste invece rappresentano rispettivamente il desiderio, la rabbia, la saggezza e il talento.