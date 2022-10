One Piece: chi è in realtà Vegapunk?

One Piece è un manga pieno di misteri che per lunghi 25 anni sono stati tenuti segreti a tutti gli appassionati della serie. Ma dato che One Piece è ormai entrato nel suo arco finale è arrivato il momento che tutto venga alla luce.

Ed è quello che sarebbe successo nel capitolo 1061 di One Piece. Coloro che seguono il manga sono consapevoli a chi è indirizzato il riferimento.

Una delle figure più enigmatiche e misteriose di sempre è quella dello scienziato Vegapunk che lavora per il Governo ed è considerato un genio assoluto.

Nel capitolo 1061 la ciurma di Rufy si ritrova ad affrontare L’attacco di uno squalo robot che ha già danneggiato la nave di una dei pirati della peggiore delle Generazioni, Jewelry Bonney.

Di conseguenza l’attacco del cyborg si sposta sulla nave di Rufy che vede l’equipaggiamento dividersi: Rufy con Jimbe, Chopper e Bonney e poi Franky, Robin, Nami, Brook, Sanji e Zoro salvati da una donna che controlla un robot gigante.

Questa donna si presenta come Vegapunk! Di tratta di un debutto improvviso e inaspettato che ha suscitato una domanda ulteriore: chi è in realtà Vegapunk?

Nonostante si tratti di un evento incredibile del manga, c’è qualcosa che non quadra. Se si osserva bene l’outfit indossato dalla donna si noterà la scritta “Vegapunk 02”. Cosa vorrà mai significare?

Probabilmente c’è più di un Vegapunk. Probabilmente quella della donna non è altro che una copia che lo scienziato originale ha creato in modo da essere presente su più fronti senza però esserlo davvero.

Si tratta solo di una teoria che nei prossimi giorni confermeremo o smentiremo, dato che questo fine settimana One Piece torna in azione.

A giudicare da quanto emerso questo personaggio che si identifica come Vegapunk in realtà è Vegapunk 02. Oda dovrà rendere molto chiaro tutto questo al più presto.

Fonte – Comicbook