One Piece: Vegapunk fa il suo debutto!

One Piece dopo l’arco di Wano ha ripreso il suo percorso introducendo l’arco finale della serie. Passato il mese di pausa in cui Oda ha lavorato al viaggio conclusivo della ciurma di Cappello di Paglia, ora stanno emergendo alcune novità molto interessanti.

Una volta lasciata l’isola di Wano e aver salutato lo shogun Momonosuke, Kin’emon e Yamato, Rufy e il suo equipaggio si ritrovano nei pressi di un’isola caratterizzata da fenomeni atmosferici pericolosi. È proprio in questa situazione che nel capitolo 1061 di One Piece fa il suo debutto uno dei personaggi più misteriosi di cui non si conosceva l’identità. Avevamo riportato un’anticipazione recentemente ma oggi ne diamo la conferma.

Prima di proseguire chiariamo che si tratta di un’anticipazione.

Alla fine del nuovo capitolo della serie debutta finalmente il famoso Dr. Vegapunk! Eiichiro Oda ha dunque finalmente mostrato l’identità di questo genio che lavora al servizio della marina.

L’identità di questo personaggio è davvero quello che sorprende maggiormente. Si era già parlato di Vegapunk nella serie considerandola una delle menti scientifiche più geniali mai esistite. Per di più si credeva essere un uomo anziano, in base ad alcune descrizioni.

Ma le ultime pagine del capitolo 1061 di One Piece hanno ribaltato ogni aspettativa. Vegapunk ha un aspetto completamente diverso da quello che gli appassionati si sarebbero aspettato.

Continuando il loro viaggio, improvvisamente la ciurma protagonista salva una persona in pericolo che si rivela essere Jewelry Bonney. Successivamente vengono attaccati da uno squalo robotico e la ciurma di divide. Quando Rufy, Jimbe e Chopper si ritrovano con Bonney, lei spiega che si trovano ​​in un posto chiamato Egghead. Questa è l’isola che ospita il laboratorio del dottor Vegapunk.

Il resto dell’equipaggio composto da Zoro, Nami, Robin, Sanji, Brook e Franky cade in mare, ma viene presto salvato da una gigantesca figura robotica.

All’interno del robot c’è una giovane donna che si dichiara un “umile genio scienziato” che lavora per il governo di nome Dr. Vegapunk. È molto diverso dal Vegapunk che ci si poteva aspettare, ma Oda ha sicuramente sorpreso tutti.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider Valdezology. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

