Oni: Thunder God’s Tale si mostra in un nuovo trailer!

Di recente abbiamo riportato l’annuncio di Netflix sul nuovo progetto animato in CGI, che si chiama Oni: Thunder God’s Tale. Parlerà in maniera interessante e leggera della mitologia giapponese e oggi riportiamo il nuovo trailer della serie animata prodotta dallo studio californiano Tonko House.

Ispirata a vari folklori giapponesi, la serie racconta la storia di Onari, che intraprende un percorso per diventare uno degli eroi del folklore, proteggendo il suo pacifico villaggio dal misterioso oni. Gli Oni sono una specie di demone, orco o troll nella cultura popolare giapponese. Questi sono principalmente conosciuti per la loro natura feroce e malvagia manifestata nella loro propensione all’omicidio e al cannibalismo.

Netflix ha rilasciato anche una sinossi del film che anticipa il contenuto del lungometraggio. Oni: Thunder God’s Tale è ambientato in un mondo pieno di divinità stravaganti e mostri della mitologia giapponese. Una delle figlie dallo spirito libero della creatura, Onari, è determinata a seguire le orme dei potenti eroi della tradizione, ma i suoi poteri unici devono ancora essere rivelati. Ha le carte in regola per combattere e proteggere il suo pacifico villaggio dalla minaccia invadente dei misteriosi nemici degli dei, gli “Oni”?

La serie sarà di quattro episodi e farà il suo debutto il 21 ottobre su Netflix. Oni: Thunder God’s Tale avrà come protagonisti: Momona Tamada, Archie Yates, Craig Robinson, Tantoo Cardinal, Brittany Ishibashi, Omar Miller, Anna Akana, Charlet Takahashi Chung, Miyuki Sawashiro, Yuki Matsuzaki, Seth Carr, Robert Kondo e il celebre George Takei.

Il creatore e showrunner del progetto Netflix è Daisuke “Dice” Tsutsumi, nonché il nipote di Hayao Miyazaki. Robert Kondo è un produttore esecutivo insieme a Kane Lee e Tsutsumi. Sara K. Sampson è anche una produttrice della serie ed è anche co-produttrice esecutiva insieme a Megan Bartel.

Questa nuova serie Netflix si prospetta essere imperdibile e ormai l’attesa è quasi terminata visto che ormai manca poco meno di un mese. Infatti il debutto è previsto per il 21 ottobre di quest’anno.

Fonte – Anime News Network