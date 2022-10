One Piece: Oda ci ha raggirato con l’arrivo di Dr. Vegapunk?

Oda nel nuovo capitolo di One Piece ha inserito il ritorno di Dr. Vegapunk e i fan hanno subito pensato a qualche nuova rivelazione al riguardo dei Frutti del Diavolo, dato che sappiamo tutti l’importanza di Vegapunk sull’argomento.

SPOILER MANGA CAPITOLO 1061

Ovviamente il tutto porta delle speculazioni da parte del pubblico e molto probabilmente Oda ha giocato, o scherzato nuovamente con il suo pubblico. A quanto pare la teorie dei fan portano a un fattore di “identità multiple” visto che alla fine della fiera noi non conosciamo la vera identità del personaggio, né il suo obiettivo.

In questo nuovo capitolo a quanto pare Vegapunk è una dottoressa, quindi una donna incontrata per caso durante un naufragio di fortuna per mano di Franky. Se notate bene le tavole, possiamo osservare la donna che possiede un’uniforme con su scritto Vegapunk 02, attestando che si tratti un qualche sorta di “serie”, “numerazione”.

Detto questo probabilmente “Vegapunk” potrebbe essere più di una persona e ognuno potrebbe lavorare a cose diverse rispetto a quello che possiamo pensare. Questa è l’attuale ipotesi sostenuta dai lettori che noi riportiamo tramite CB.

Da come ricordate, o almeno fino a ora Oda ha fatto credere che Dr. Vegapunk è un uomo anziano e un marine del G-5, mostrato anche un’altra volta in ombra con un camice lungo bianco, quindi ovviamente è differente dal personaggio femminile visto nel capitolo 1061, ma cosa sarà successo? Diteci la vostra.

One Piece tra i tanti misteri legati alla Grand Line ha all’attivo sicuramente quello riguardante i Frutti del Diavolo, uno dei motivi per cui ancora oggi tantissimi appassionati sviluppano teorie e congetture al riguardo.

Stando a quanto visto nella saga di Wano, qualcosa potrebbe smuoversi dato che abbiamo avuto notizie chiave sul frutto dello stesso protagonista Luffy. A incrementare questa ipotesi è lo stesso Oda durante una vecchia intervista pubblicata a proposito del franchise in una sezione domande/risposte nel manga.

La foto con la dichiarazione è stata “riesumata” a proposito del ritorno di Vegapunk dopo un tasso longevo di tempo, e come sappiamo questo personaggio è molto legato al mistero inerente ai Frutti del Diavolo.

Fonte CB