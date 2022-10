Kaguya-sama: Love is War si concluderà tra quattro capitoli

Kaguya-sama: Love is War è una serie che gode di un successo importante in tutto il mondo. Infatti il manga scritto e disegnato da Aka Akasaka ha ricevuto tre adattamenti animati e il sequel della terza stagione che sarà un film. Di recente abbiamo riportato un’aggiornamento secondo il quale il il lungometraggio, intitolato Kaguya Sama: Il primo bacio non finisce mai“, debutterà quest’anno nel periodo invernale.

Oggi invece parleremo del manga, in quanto è ormai prossimo alla fine. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AniNewsAndFacts. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può capire dalla fonte sopra riportata, il manga Kaguya-sama: Love is War si concluderà tra circa quattro capitoli. Dunque il manga, che ha fatto il suo debutto nel 2015, è prossimo alla fine. Si tratta di un manga Seinen molto importante e popolare anche in Italia, edito da Star Comics.

L’opera ha vinto il 65° Shogakukan Manga Award nella categoria “miglior manga dell’anno”, a pari merito con “Aoashi”. Dunque anche anche il manga di Aka Akasaka si unirà a diversi altri che stanno attraversando il momento finale attraverso l’ultimo arco narrativo. Ci riferiamo a One Piece, Black Clover e anche My Hero Academia. Kaguya-sama: Love is War però si concluderà molto prima.

Il manga di Akasaka ruota attorno alle vicende di Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, due brillanti studenti della prestigiosa accademia Shūchi’in. Nell’istituto circolano molte voci, regolarmente smentite da entrambi, riguardo ad una loro relazione amorosa.

Tuttavia dopo aver passato molto tempo insieme, il reciproco astio iniziale si è trasformato in un sentimento d’amore. Nessuno dei due si dichiara all’altro perché sono conviti del fatto che in ogni relazione di coppia vi sia una parte più forte e una più debole e incline a subire il potere dell’altra. Questo perché temono di apparire il soggetto più debole. Ha inizio così una guerra d’amore in cui sia Kaguya che Shirogane, tramite articolati piani e sotterfugi, cerca di far confessare all’altro/a i propri sentimenti.