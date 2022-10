Dragon Ball: Il Drago Shenron al centro di una meravigliosa opera d’arte!

Dragon Ball non esce mai dalla moda inerente agli anime e ai manga, e oggi questo possiamo carpirlo più che mai. Oltre alle varie riproposizione di manga, anime e film, l’opera di Toriyama continua a progredire e penetra nell’immaginario collettivo di numerose generazioni.

Questo piccolo preambolo per farvi anche capire tutta la cura e la passione che il mondo gli dedica, visto che nella città di Cherburgo, situata in Normandia è stato realizzato un bellissimo murales dedicato appunto al celebre Drago Shenron, considerato un vero salvatore da parte dei personaggi e spettatori di Dragon Ball.

In calce potete ammirare la foto tratta dall’account Twitter di @MundoKame. Da come vedete l’opera d’arte è stupenda e anche simpatica, visto che l’artista fa in modo di sembrare attaccato al baffo di Shenron, tramite uno sfizioso gioco di prospettive.

Il Drago Shenron al centro di una meravigliosa opera d’arte!

Dragon Ball può anche contare, oltre anime, manga, film e murales, titoli enormi nella sua onorata carriera videoludica e uno di questi è sicuramente il secondo capitolo di Xenoverse 2, titolo che ancora oggi (FONTE ANN) è in continuo aggiornamento. Ricalcando passo passo i nuovi personaggi delle varie saghe, oggi è il turno del nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero.

Tra i tanti personaggi inseriti nel film troviamo due nuovi Androidi costruiti dal nipote del Dr. Gero, ovvero Dr. Hedo. La coppia di fratelli entrano in scena con il nome Gamma 1 e Gamma 2, insieme a tante novità inserite all’interno del nuovo lungometraggio.

Durante i giorni scorsi è stata rilasciata una clip sul già citato Dragon Ball Xenoverse 2, in merito ai nuovi contenuti aggiuntivi del prossimo DLC in uscita nel periodo autunnale, stando alla fonte Gematsu.

Gamma 2 farà parte di una carrellata di personaggi ancora non annunciati, anche se a breve otterremo novità al riguardo su questo non ci piove.

Il precedente DLC (contenuto aggiuntivo) Conton City Vote Pack includeva Dyspo e Goku (Ultra Instinct -Sign-) da Dragon Ball Super e Vegeta (GT) da Dragon Ball GT.

Il DLC “Legendary Pack 2” includeva Jiren (Full Power), Gogeta (da Dragon Ball Super: Broly), Kale (Super Saiyan 2) e Caulifla (Super Saiyan 2). Il “Legendary Pack 1” contiene i personaggi DLC Pikkon e Toppo.

Fonte Twitter MundoKame