Oshi no Ko: svelato il periodo di uscita della seconda stagione dell’anime

La serie anime di Oshi no Ko è in lavorazione per tornare con una seconda stagione, e tutti i fan possono finalmente scoprire il periodo di uscita del ritorno della serie seinen sul piccolo schermo. Infatti l’aggiornamento arriva attraverso un nuovo trailer che rivela che la seconda stagione di Oshi no Ko debutterà nell’estate 2024.

La prima stagione dell’anime di Oshi no Ko si è conclusa lo scorso e si è rivelata in assoluto uno dei debutti più sorprendenti di sempre. E alla luce di questo successo non è stata una sorpresa scoprire che l’anime avrebbe avuto un seguito con una seconda stagione. Dopo questo annuncio, ora i fan possono prepararsi per il rilascio di nuovi episodi, arrivo verso la fine dell’estate.

Oshi no Ko ha partecipato alla convention Anime Japan 2024 tenutosi questo fine settimana in Giappone, e in questa occasione si scopre che la seconda stagione dell’anime sarà presentata in anteprima a luglio come parte del programma dell’estate 2024. Anche se non esiste ancora una data di uscita ufficiale, Oshi no Ko celebra questo aggiornamento con un elenco dri personaggi che i fan vedranno nei nuovi episodi. Per cominciare i fan possono dare un’occhiata al nuovo trailer condiviso un cima al presente articolo.

La seconda stagione di Oshi no Ko sarà presentata in anteprima in Giappone alla fine di luglio e sarà trasmessa esclusivamente in streaming da HIDIVE. Ricordiamo che ci sono anche altri progetti interessanti legati al franchise sienen, ossia il primo adattamento live-action attualmente in lavorazione. Sarà lanciato verso la fine dell’anno in tutto il mondo.

Il manga in questione narra le vicende della sedicenne Ai Hoshino, una talentuosa e bellissima idol, molto amata dai suoi fan. Apparentemente è una persona perfetta e pura, ma non è proprio così.

Chi entra in contatto con Ai è Goro Honda, un ginecologo che vive in un’area rurale e grande fan di Ai. E la sua vita cambierà completamente questo la giovane idol si presenta alla porta del suo studio con il suo tutore, incinta di due gemelli. Goro promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura causa l’improvvisa morte del dottore, o almeno è quello che Goro pensava.

