In questi giorni, l’artista Tatsuki Fujimoto sta vivendo un momento di grande successo. Conosciuto come uno dei mangaka più talentuosi grazie al suo lavoro su Chainsaw Man e diversi one shot, tutti gli occhi sono puntati su Fujimoto. Quindi, non è stato affatto sorprendente quando lo Studio Durian ha acquisito i diritti per adattare il suo one shot Look Back in un anime. E ora, il film ha scelto i suoi due protagonisti principali.

Le informazioni provengono direttamente dallo Studio Durian stesso, poiché il team sta lavorando duramente su Look Back. Mentre la produzione continua, il cast si è dedicato alla selezione degli attori, e i ruoli di Fujino e Kyomoto sono stati assegnati.

Per quanto riguarda Fujino, il personaggio sarà interpretato da Yuumi Kawai. Il personaggio di Kyomoto sarà doppiato da Mizuki Yoshida. Finora, queste due scelte sono le uniche che abbiamo appreso da Look Back. Ma dato che il film è previsto per giugno, è probabile che presto verranno pubblicate ulteriori informazioni.

Se non siete familiari con questi attori, Kawai è nuova nel mondo degli anime. L’attrice è meglio conosciuta per il suo lavoro in live-action in A Balance, Plan 75, e altro ancora. Per quanto riguarda Yoshida, l’attrice è apparsa in progetti di successo come Alice in Borderland, Dragon Zakura e Mayhem Girls.

Look Back: arrivano nuovi dettagli per il film anime

Per coloro che desiderano saperne di più su Look Back, il one shot è stato pubblicato nel luglio 2021 mentre Fujimoto era in pausa da Chainsaw Man. Il lungo one shot è stato acclamato sia dai fan che dalla critica per la sua storia complessa.

“La sicura di sé Fujino e la ritirata Kyomoto non potrebbero essere più diverse, ma l’amore per disegnare manga porta insieme queste due ragazze di provincia. Una storia commovente di crescita e di andare avanti che solo Tatsuki Fujimoto, il creatore di Chainsaw Man, avrebbe potuto ideare.”

