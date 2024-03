Beastars sta per fare il suo ritorno con una terza e ultima stagione, e l’anime ha svelato il primo sguardo su cosa aspettarsi con un nuovo trailer! Anche se la seconda stagione dell’anime Beastars ha concluso la sua messa in onda qualche anno fa, è stato annunciato poco dopo che il franchise sarebbe continuato con una terza stagione.

La grande sorpresa, tuttavia, è stata che questa nuova stagione è stata annunciata anche come l’ultima per l’anime, chiudendo così la cruenta e complessa vicenda di Legoshi e tutto l’incredibile roster che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso degli anni. Adattando i materiali finali della serie manga originale di Paru Itagaki, la stagione finale arriverà nel corso di questo prolifico 2024.

La stagione finale di Beastars è stata uno dei molti anime di cui Netflix ha condiviso aggiornamenti durante la loro presentazione all’Anime Japan 2024 nel weekend, ed è stato rivelato che questa terza e ultima stagione sarebbe stata suddivisa in due parti diverse. Con la prima parte in arrivo entro la fine dell’anno e la seconda parte che arriverà “presto” dopo il primo split, Netflix ha condiviso il primo sguardo su cosa aspettarsi dall’inizio della fine di Beastars con un nuovo trailer che anticipa quanto sarà intenso.

Cosa è Beastars? La stagione finale di Beastars vedrà il ritorno sia di Shinichi Matsumi che di Nanami Higuchi dalle prime due stagioni dell’anime rispettivamente come regista e sceneggiatore per lo Studio Orange. La prima parte andrà in onda entro la fine del 2024, mentre la seconda parte della stagione arriverà su Netflix “presto”. Se desideri vedere l’anime prima che inizi la sua conclusione più avanti quest’anno, puoi guardare le prime due stagioni di Beastars in streaming su Netflix.

