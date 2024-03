Dragon Ball: i mangaka di Shonen Jump omaggiano ancora Toriyama

L’intero fandom di Dragon Ball ha subito un vero e proprio shock all’inizio del mese di marzo, quando ha appreso della tragica scomparsa di Akira Toriyama. Nonostante siano passate alcune settimane dalla scomparsa di Toriyama, la ferita è ancora aperta e non c’è da stupirsi. Subito dopo la notizia della scomparsa del mangaka di Dragon Ball, sono partiti innumerevoli e inevitabili tributi e omaggi da tutto il mondo. E non sono ancora finiti, visto che l’ultimo numero di Shonen Jump ha pubblicato una serie di nuovi tributi da parte dei mangaka di Shonen Jump.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla rivista giapponese che questa settimana ha pubblicato il suo ultimo numero. Qui i fan hanno potuto leggere una lunga pagina di messaggi dei mangaka. Da Eiichiro Oda a Gege Akutami, i nomi più importanti di Shonen Jump hanno condiviso il proprio omaggio ad Akira Toriyama con i fan.

Per quanto riguarda Eiichiro Oda, il mangaka di One Piece ha detto: “In questo momento ha un’aureola in testa e sta dicendo ‘Certo che è dura essere un mangaka’ mentre costruisce modelli senza alcuna preoccupazione al mondo. Ti saluto“. Gege Akutami invece dice di non essere degno di alcuna parola e poi gli augura di riposare in pace.T

Il mangaka di Undead Unluck, Tozuka Yoshifumi, dice invece: “I lavori di Toriyama sono sempre stati lì per me mentre crescevo. Che tu possa riposare in pace“. Di seguito elenchiamo tutti gli altri omaggi da parte di altri mangaka.

Suzuki Yuto, Sakamoto Days: “Quando ero bambino, disegnavo Goku così tanto che potevo farlo a memoria. Che tu possa riposare in pace.”

Matsui Yusei, Assassination Classroom: “Il suo manga pulsa ancora nel mio sangue. Possa riposare in pace.“

Kenta Shinohara, Witch Watch: “Non riesco nemmeno a calcolare quanta influenza hai avuto su di me. Sono così triste. Che tu possa riposare in pace.”

Kouji Miura, Blue Box: “Sto annegando nel dolore per la notizia su Toriyama. Aspiravo a creare i suoi design impareggiabili e l’emozionante costruzione del mondo.”

Hokazono Takeru, Kagurabachi: “Ero uno di quei ragazzini terribili che chiedevano soldi ai suoi genitori come regalo di compleanno. Ma cosa potevo fare, ero dipendente da Dragon Ball Heroes.”

Hayashi Yoshihiko, MamaYuyu: “Mi sono fatto tanti amici quando ero bambino grazie a Dragon Ball. Che tu possa riposare in pace.”

Shindo Masaoki, Ruri Dragon: “Ho amato l’arte di Toriyama. Possa riposare in pace.“

