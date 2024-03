Spy x Family festeggia il 5° anniversario con un promo speciale

Spy x Family festeggia il quinto anniversario della sua pubblicazione, e il franchise inizia l’evento con una promozione speciale e un poster. Il manga Spy x Family di Tatsuya Endo ha debuttato per la prima volta sull’app Jump+ di Shueisha nel 2019, crescendo enormemente negli anni successivi. Non solo il manga è diventato un successo tra i fan in Giappone, ma la sua popolarità è aumentata ulteriormente quando i fan di tutto il mondo hanno iniziato a seguirlo. Grazie al successo della prima stagione dell’adattamento anime, la serie ha guadagnato ancora più riconoscimento e popolarità nel tempo.

Spy x Family si trova oggi in una posizione molto diversa rispetto a cinque anni fa, con diversi capitoli, due stagioni complete di anime televisivo e un adattamento cinematografico che mostrano perché i fan amano la serie finora. Ora Spy x Family ha raggiunto il suo quinto anniversario di pubblicazione con Shueisha, e lo celebra con una promozione speciale che mette in evidenza il manga, che potete vedere nel video qui sopra. Inoltre, c’è un’immagine chiave speciale dell’originale creatore Tatsuya Endo per festeggiare l’anniversario. Potete darci un’occhiata qui sotto:

“Spy x Family celebra ora il suo quinto anniversario”, ha iniziato il creatore di Spy x Family, Tatsuya Endo, in un messaggio ai fan insieme all’anniversario. “Ho iniziato la serie casualmente, pensando che finché avessi potuto divertirmi a disegnarla, sarebbe bastato, ma non avrei mai immaginato che così tante persone avrebbero potuto apprezzarla. È stato un percorso di cinque anni molto gratificante, sia piacevole che fugace, sia doloroso che lungo, ma il motivo per cui sono riuscito a continuare così a lungo è grazie a voi, i lettori che mi hanno sempre sostenuto. Grazie di cuore.”

Il messaggio di Endo ai fan continua poi a suggerire il futuro, poiché non è sicuro di quanto ancora potrebbe durare tutto questo: “In occasione del nostro quinto anniversario, abbiamo preparato diversi progetti per voi. Ci saranno sessioni di autografi e gadget commemorativi, quindi aspettatevi di più. Non so quanto andremo avanti o se riusciremo a continuare ancora per molto tempo, ma spero che continuerete a seguire con affetto il futuro della Famiglia Forger”.

