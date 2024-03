Nier: Automata: svelato il trailer ufficiale del ritorno dell’anime

L’adattamento anime di Nier: Automata è finalmente pronto a tornare con nuovi episodi entro la fine dell’anno. E a tal proposito Nier: Automata Ver1.1a permetterà ai fan di scoprire in anteprima quello che potranno aspettarsi dal ritorno dell’anime con un nuovo trailer ufficiale. Da quando ha debuttato sul piccolo schermo, l’anime di Nier: Automata era circondato da tante aspettative, ma sfortunatamente è stato difficile per i fan del videogioco goderselo appieno, dato che la stagione di debutto ha subito una serie di slittamenti nella produzione a causa delle complicazioni derivanti dalla pandemia COVID. Ma le cose cambieranno presto.

Nier: Automata Ver1.1a tornerà ufficialmente per la seconda metà della prima stagione dell’anime entro la fine dell’anno. E la serie si sta preparando per il suo ritorno nel 2024 con un nuovo trailer visibile sopra. Dal contenuto, è possibile capire che sono molti gli elementi che bisognerà aspettarsi sulla storia della seconda parte dell’anime. La seconda parte della prima stagione di Nier: Automata Ver1.1a, che A-1 Pictures considera come seconda stagione, tornerà per nuovi episodi entro la fine dell’anno, ma al momento non c’è ancora una finestra o una data di rilascio precisa. In attesa di questo, coloro interessati guardare o riguardare la prima metà egli episodi, questi sono disponibili in streaming esclusivamente con Crunchyroll.

Gli eventi sono ambientati in un universo dove degli invasori provenienti da un altro mondo sferrano un attacco improvviso. Lo fanno utilizzando la loro arma segreta, ossia delle biomacchine. Per scampare a questa terribile minaccia, l’umanità è obbligata ad abbandonare la Terra e a rifugiarsi sulla luna. Per cercare di riconquistare il loro pianeta, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato, ma riescono solamente a rallentare l’avanzata delle macchine. Nella speranza che annienti il nemico, viene introdotta una nuova unità di fanteria androide, la squadra YoRHa. Su questa terra arida ed abbandonata, la brutale guerra tra le macchine e gli androidi continua ad infuriare. Una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.

