Ecco che Netflix tira fuori dal cilindro un nuovo colpo: City Hunter, il celebre manga, prende vita in un film live-action. E sì, l’intera gang di Ryo Saeba sta per fare il suo ingresso sulla scena, pronta a svelare i suoi trucchi e le sue trovate sul piccolo schermo di Netflix. Ma non correre ancora al bar per un bicchiere di whisky e uno sguardo veloce al trailer. C’è una storia da scoprire prima di affondare i denti in questo nuovo intrigo. Finalmente abbiamo nuove sequenze per questa pellicola, che come tutti i live action ha già diviso i fan in due.

City Hunter: Netflix diffonde un nuovo trailer del Live-Action

La trama? Un ex poliziotto diventato cacciatore di taglie, donne affascinanti, sparatorie infinite, il tutto svolto nella moderna giungla urbana di Shinjuku. Il cast è pronto per fare la sua mossa: Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, e la sua partner Kaori Makimura, interpretata da Misato Morita, sono pronti a sfidare il crimine e far scintillare lo schermo con la loro chimica. E per tutti coloro che non possono fare a meno della colonna sonora, c’è “Get Wild Continual”, un’esplosione di nostalgia che fa eco al classico tema dell’anime.

Ma non è tutto rose e fiori. C’è ancora una domanda che fluttua nell’aria: sarà questo il colpo perfetto o un’operazione sotto copertura che finirà in un fiasco? Con lo spirito spericolato di Ryo e la sua tendenza a finire nei guai, chi lo sa.

Quindi, se ti senti abbastanza coraggioso da affrontare questa avventura, segui la scia del trailer e preparati per il 25 aprile, quando City Hunter farà il suo colpo su Netflix. E ricorda, nella giungla urbana, le regole sono fatte per essere infrante. Cosa ne pensate voi, di questo nuovo trailer? Diteci la vostra come sempre.

Fonte Comic Book