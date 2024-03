Joker: The World, l’antologia internazionale in occasione del Batman Day

Questo settembre, in occasione del Batman Day, Joker porterà il suo marchio unico di follia e caos in un tour mondiale: la DC ha infatti annunciato la pubblicazione di Joker: The World, un’antologia cartonata di 184 pagine, che anticiperà anche l’uscita nelle sale cinematografiche del film Joker: Folie à deux.

Sulla falsariga del bestseller DC acclamato dalla critica Batman: The World, questa imperdibile antologia conterrà storie del Joker realizzate da team creativi che rappresentano 13 paesi diversi, tra cui rinomati narratori come Geoff Johns, Satoshi Miyagawa (già autore di One Operation Joker), David Rubin, German Peralta, Alvaro Fong Varela, Jason Fabok e tanti altri. Con storie adattate allo stile, al tono e alla sensibilità culturale tipica delle diverse nazioni del mondo, Joker: The World mette in luce come il supercriminale più popolare della DC possa ispirare il caos su scala globale.

Ancora non si sa quali autori italiani saranno all’opera sul Principe Pagliaccio del Crimine, ma data la forte partnership tra la DC e Panini e il fatto che l’Italia sia uno dei paesi indicati per l’uscita in contemporanea mondiale di Joker: The World si può desumere che anche il nostro paese sarà rappresentato.

JOKER: EL MUNDO – ¡ESTE SEPTIEMBRE, EL PRÍNCIPE PAYASO DEL CRIMEN RECORRERÁ EL MUNDO ENTERO! ¡DAVID RUBÍN ESCRIBE Y DIBUJA LAS VACACIONES DEL SUPERVILLANO EN ESPAÑA! Tras el éxito en 2021 de Batman: El mundo, una nueva e imperdible antología recopilará historias del Joker… pic.twitter.com/X119DNyvv2 — ECC Ediciones (@eccediciones) March 26, 2024

Joker: The World arriverà nelle fumetterie, nelle librerie e nei rivenditori online martedì 17 settembre e uscirà lo stesso giorno in contemporanea nei seguenti paesi: Spagna, Germania, Italia, Brasile, Messico, Repubblica Ceca, Turchia, Giappone, Corea, Camerun, Polonia e Argentina.

Cosa fa Joker quando è in vacanza in Spagna? Come ha ispirato altri a seguire le sue orme, creando duplicati di Joker in Germania e Turchia? Come trova ispirazione un Joker in Camerun? Solo i migliori scrittori e artisti di ogni paese possono fornire le risposte, in storie uniche che celebrano uno dei personaggi più avvincenti della cultura pop.