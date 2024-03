Batman: Harley e Ivy | Recensione

Tobia Brunello 2024-03-23T17:00:46+01:00 Autori: Paul Dini, Bruce Timm, Rick Burchett, altri Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Stati Uniti Prezzo: € 25,00 Cartonato a colori 18.3X27.7– 176 pagine Data di pubblicazione: 11/01/2024

Tra le tante innovazioni della Serie Animata di Batman degli anni ‘90 bisogna sicuramente citare il personaggio di Harley Quinn e il suo rapporto con Poison Ivy, alla base anche della più recente serie animata “per adulti” dedicata all’antieroina DC.

Introdotta come elemento comico giocando sull’asincronia tra la folle e imprevedibile Harley e la seriosa e metodica Ivy, la coppia ha trovato un’alchimia che ha lasciato un segno indelebile sui fan, evolvendosi poi anche in forma canonica il uno dei rapporti sentimentali più forti del DC Universe.

Questo volume DC Deluxe raccoglie le più importanti storie a fumetti ambientate nell’universo DC Animated con protagoniste Harley e Ivy, firmate in primis dai creatore di Batman: La Serie Animata Paul Dini e Bruce Timm.

Apre il volume la miniserie in tre episodi del 2004 Batman: Harley and Ivy, dove il duo litiga, finisce ad Arkham, evade, guida una rivolta ecologista in Centro-America e sbarca ad Hollywood per scontrarsi nuovamente con Batman… Un’avventura folle, sexy e senza freni, nella miglior tradizione di Harley Quinn.

“Take that Puddin!” Harley and Ivy #3 artwork by Bruce Timm pic.twitter.com/hzxTlEf38D — best of harley (@bestofharley) January 27, 2016

Segue una brevissima storia muta di tre pagine da Batman Adventures Annual 1 del 1994, scritta da Paul Dini e disegnata dalla leggenda degli Archie Comics Dan DeCarlo (inchiostrato da Timm), con la storia delle 24 ore che Harley Quinn passa lontano da Arkham prima di finire di nuovo arrestata. Una delle prime storie che sottolinea la tenera amicizia tra Harley e Ivy, con quei saluti all’uscita e al ritorno nel manicomio criminale.

A Harley Quinn story, 24 Hours from Batman Adventures Annual Vol 1 #1, illustrated by Dan DeCarlo of Archie Comics fame, she kind of looks like Betty Cooper unmasked. pic.twitter.com/cLujXf1PgO — John Hardel (@hardel_john) September 13, 2023

La storia successiva è di Paul Dini e Ronnie Del Carmen, tratta da Batman Adventures Holiday Special del 1995, e vede le due criminali approfittarsi di un Bruce Wayne sotto controllo mentale per fare shopping natalizio.

Batman Adventures Holiday Special (1995) “The Harley & The Ivy” art by Ronnie Del Carmen @ronniedelcarmen written by Paul Dini @Paul_Dini pic.twitter.com/UmkuFgMWCJ — Cool Comic Art (@CoolComicArt) January 13, 2018

Sempre controllo mentale, ma questa volta di Robin, nella storia tratta da Batman and Robin Adventures 8 del 1996, scritta da Paul Dini e Ty Templeton e disegnata da Rick Burchett, con il Ragazzo Meraviglia che diventa lo schiavo di Ivy scatenando la gelosia di Harley.

“Batman & Robin Adventures” #8, a favorite, finds Robin under Ivy’s sway and Harley ain’t having it. It’s a great premise and the creative team (including Dini, Templeton, Burchett) just knocks it out of the park! #BatmanTAS #BTAS #Batman #DCAU #HarleyQuinn #Robin #PoisonIvy pic.twitter.com/f4q2VpwflX — James Harvey @ The World’s Finest 🏳️‍🌈 (@worldsfinest) February 11, 2020

Segue Batgirl Adventures 1 del 1998, altra storia a tema natalizio dove Harley deve chiedere l’aiuto di Barbara Gordon per salvare Poison Ivy, ostaggio di pericolose supercriminali.

— The Batgirl Adventures (1997) #1. pic.twitter.com/mccQR6fN47 — harley quinn comfort (@harleythinker) January 26, 2023

Infine altre due storie brevi: nella prima tratta da Batman: Gotham Knights 14 del 2001, di Paul Dini e Ronnie Del Carmen, le due fanno una scommessa su chi riesca ad essere più seducente mentre sono rinchiuse ad Arkham, mentre nella seconda, tratta da Batman: Black and White 3 del 2014 e l’unica che si discosta nettamente come stile dalla serie animata (scritta da Paul Dini e disegnata da Stephane Roux) le due criminali intervengono per salvare una bambina rapita aiutando così Batman.

batman: gotham knights #14 is auch a weird story oh my god pic.twitter.com/jGttzs8ouT — a quinntets member (@harIeybait) February 27, 2023

In definitiva un volume che per quanto vario mantiene una precisa cifra stilistica, riprendendo lo stile di Batman: The Animated Series ma rivolgendosi ad un pubblico un po’ più adulto, con allusioni e citazioni che non avrebbero trovato spazio in televisione probabilmente.