Batman la serie animata del 1992 arriva su Netflix

Netflix l’ha fatto di nuovo: recuperare una serie dal passato nostalgico anni ’80-’90 per far parlare di sé e del proprio catalogo. Questa volta si tratta di Batman: The Animated Series. La celeberrima serie animata del 1992 sarà disponibile sul servizio streaming dal 21 novembre. Così riportano i social della piattaforma che indirettamente aveva già annunciato l’arrivo per il 28 settembre, per poi rimandarlo senza ulteriori spiegazioni. Probabilmente questioni di diritti.

Non si sa ancora se nella versione completa di 2 stagioni e 85 episodi oppure nel solo ciclo inaugurale di 60 puntate. la serie è conosciuta e apprezzata per tanti motivi. La storica sigla, che in italiano recitava “è l’uomo pipistrello, è Batman, si avvolge nel mantello, è proprio Batman” cantata da Cristina D’Avena. La cupezza e maturità nel tono del racconto. La fotografia cupa e scura tipica dei noir. La Gotham City raffigurata, iconica e ricca di fascino. L’incredibile stuolo di doppiatori originali. La caratterizzazione dei personaggi, soprattutto i villain.

Batman la serie animata

Ve li elenchiamo di seguito: Kevin Conroy (che purtroppo non è più con noi) era Bruce Wayne/Batman. Efrem Zimbalist Jr. era Alfred Pennyworth. Robert Hastings il mitico commissario Jim Gordon. Adrienne Barbeau la truffaldina Catwoman. E poi i cattivi del Crociato Incappucciato: Mark Hamill aveva il ruolo del Joker. Ron Perlman era Clayface. Roddy McDowall il Cappellaio Matto. Arleen Sorkin (anche lei non più con noi) la dottoressa Harleen ‘Harley Quinn’ Quinzel. Quest’ultima nacque proprio nello show e fu talmente apprezzata da ottenere una propria serie a fumetti ed entrare nella mitologia del Cavaliere Oscuro.

Tanti i riconoscimenti e i record di Batman serie animata, tra cui quattro Emmy, gli Oscar della tv, lodata dalla critica come miglior adattamento dell’Uomo Pipistrello. Prodotta dalla Warner Bros. Animation e creata da Bruce Timm e Eric Radomski, è andata in onda su Fox Kids dal 1992 al 1995 per un totale di 85 episodi divisi in due stagioni. Nella stagione 2 fu intitolata Le avventure di Batman & Robin (The Adventures of Batman & Robin). In Italia la serie è stata trasmessa in chiaro su Canale5 dal 1993 al 1994 e in varie repliche su Italia1.

La serie ha avuto un sequel nel 1997, intitolato Batman – Cavaliere della notte del 1997, dando il via al DC Animated Universe e a due lungometraggi animati: Batman – La maschera del Fantasma (uscito nelle sale nel 1993) e Batman & Mr. Freeze: SubZero (distribuito nel 1998), oltre che a vari videogiochi e fumetti.