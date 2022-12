DC League of Super-Pets: recensione del film e fumetto

Federico Vascotto 2022-12-11T17:21:21+01:00 Titolo originale: DC League of Super-Pets Diretto da: Jared Stern, Sam J. Levine Video: 2,40:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 Dolby Digital: Italiano Francese Olandese Fiammingo Dolby TrueHD Atmos: Inglese Sottotitoli: taliano NU Inglese NU Francese Olandese Formato: Amaray Distribuzione: Warner Bros. Contenuti Speciali: Dietro le super voci Come disegnare Krypto Corso di animazione Il mondo dei super-pets Easter Eggs Scene eliminate

Una bella sorpresa targata DC è ora disponibile anche in home video e in fumetteria dopo il passaggio al cinema. Stiamo parlando di DC League of Super-Pets, il film animato Warner Bros. che racconta una versione parallela del DCEU cinematografico, ovvero gli animali domestici dei super-eroi DC, e relativo fumetto sequel distribuito da Panini Comics. Scopriamoli insieme.

DC League of Super-Pets: recensione del film

Il film DC League of Super-Pets diretto da Jared Stern e Sam J. Levine è per tutta la famiglia, grandi e piccoli spettatori. Gioca sia con le abitudini dei migliori amici dell’uomo sia con la storia DC per intrattenere e stimolare le risate di tutti. Ha strizzate d’occhio geniali, come la segreteria telefonica per le Terre o l’autoironia sul lato cupo di Batman, che già avevamo visto in The Lego Batman Movie.

DC League of Super-Pets non ha gli stessi attori del DCEU a doppiare i super-eroi come nei film live action. Nella versione italiana ha le voci di Lillo e Maccio Capatonda. Presentato in anteprima a Giffoni Film Festival, è scritto e diretto da Jared Stern, al suo esordio alla regia di un film d’animazione. Nel film Lillo presta la sua voce a Krypto Superdog mentre Maccio Capatonda è Asso il Bat-Segugio.

Nella pellicola animata gli inseparabili migliori amici Krypto (proprio come il pianeta) Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi. La villain è – altra genialata – la cavia da laboratorio di Lex Luthor.

La confezione del film è semplicissima (un amaray di plastica con menu statico in inglese, come da canoni Warner Bros.) ma a brillare sono i contenuti speciali. Da Dietro le super voci con interviste ai doppiatori, all’artboard Come disegnare Krypto e storyboard Corso di animazione. Fino al dietro le quinte della realizzazione del lungometraggio con Il mondo dei super-pets e i canonici Easter Eggs e Scene eliminate… in versione animata!

DC League of Super-Pets: il fumetto

Il fumetto DC League of Super-Pets è un vero e proprio sequel del film, realizzato dallo stesso team, e quindi consigliamo di leggerlo dopo la visione per non rovinarsene i colpi di scena e comprendere meglio il background.

C’è un nuovo gruppo di supereroi a Metropolis: i Super-Pets! Questa squadra di simpaticissimi animali si è appena formata e si prepara a scendere in campo contro Mr. Mxyzptlk, il perfido folletto proveniente dalla quinta dimensione. Il villain dal nome impronunciabile – e proprio su questo gioca il personaggio – li metterà in trappola e dovranno nuovamente lavorare insieme ai propri amici umani per salvarsi e salvare l’umanità. Minaccia dalla quinta dimensione contiene un tema universale e attuale legato agli animali: il fatto che non riusciamo sempre a capirli e comunicare con loro. Ma si può imparare a farlo così come il lavoro di squadra, l’accettazione e il coinvolgimento. Così come adattare la nuova Justice League!

Un bel brossurato a colori di agevole lettura in un formato e con disegni e tavole pensate anche per i più piccoli!