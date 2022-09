Batman Day 2022: le iniziative in Italia per celebrarlo

Come da tradizione, settembre (il terzo weekend del mese, di norma) è anche il mese del Batman Day. Una celebrazione per ricordare l’impatto del Cavaliere Oscuro nel mondo. Il Batman Day 2022 si festeggerà sabato 17 settembre ed ecco le iniziative annunciate da Panini Comics, Warner Bros. Italia e non solo per celebrare l’evento.

In Italia tra le iniziative per celebrare il Batman Day 2022 ricordiamo che Alexa avrà temporaneamente 14 frasi di Batman pronunciate da Luca Ward (doppiatore del personaggio nel film DC League of Super Pets), basterà dire “Alexa, dimmi una frase di Batman”. La catena OVS lancerà degli abiti speciali per la linea dedicata ai bambini. A Milano è prevista una sessione di disegno dal vivo e un contest artistico a tema Uomo Pipistrello. In ambito televisivo e streaming Chili TV avrà una sezione dedicata, mentre Cartoon Network proporrà i film d’animazione di Batman: LEGO Batman: The Movie, DC Super Heroes Unite e LEGO DC Comics Super Heroes: Justice League – Gotham City Breakout.

Batman Day 2022: i fumetti

Come ogni anno Panini Comics proporrà fumetti ad hoc:

DC LEAGUE OF SUPER PETS (sequel del film al cinema)

(sequel del film al cinema) BATMAN – UNA BRUTTA GIORNATA N. 1

DC DELUXE: BATMAN – LA FUNESTA SORTE CHE COLPI’ GOTHAM

BATMAN – KILLING TIME N. 1 (sinossi di seguito)

Il pluripremiato sceneggiatore Tom King (Mister Miracle) firma una nuova miniserie ambientata nel passato del Cavaliere Oscuro! L’Enigmista, Catwoman e il Pinguino si uniscono per tentare un’imponente rapina, ma il loro piano sta per prendere una piega completamente inaspettata! Sarà una corsa contro il tempo per il giovane Batman, che dovrà custodire un prezioso oggetto prima che alcuni dei peggiori criminali di Gotham ci mettano le mani sopra! Disegni di David Marquez, l’amatissimo artista di Batman/Superman e Justice League!

Batman Day 2022: le edizioni speciali home video

The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson che ha reboottato la saga e di cui è già previsto un sequel, uscirà in due nuove edizioni home video per il Batman Day 2022: la Comic Edition e la Batarang Edition, entrambe in 4K. La prima dovrebbe avere un seguito con edizioni simili dedicate al Joker di Todd Phillips e alla Wonder Woman di Patty Jenkins.

Batman Day 2022: il videogioco

Inoltre uscirà il secondo capitolo della saga videoludica dedicata al manicomio criminale di Gotham City. Batman: Arkham City Comic Edition, un’edizione limitata da collezione nata da Panini Comics e Warner Bros. Italia che va ad aggiungersi al primo capitolo uscito qualche mese fa. Nuovamente un’esclusiva GameStop a tiratura limitata, la stessa contiene un fumetto scritto da Paul Dini e disegnato da Carlos D’Anda, Dustin Nguyen, Ben Herrera, Ted Naifeh e Derek Fridolfs insieme al making of del videogame, il videogioco Game of the Year Edition di Batman: Arkham City rimasterizzata per PlayStation 4 dallo studio Virtuos (il gioco originale è di Rocksteady) con l’ausilio dell’Unreal Engine 4 e un poster realizzato da Carlos D’Anda.

