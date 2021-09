Batman Day 2021, il giorno di Batman, si festeggerà in tutto il mondo il 18 Settembre, ma le celebrazioni partiranno Martedì 14 Settembre con l’uscita in contemporanea del volume cartonato Batman: Il Mondo.

Di seguito il comunicato stampa che illustra le iniziative dedicate.

Batman Day 2021 – le iniziative

Sabato 18 settembre 2021, in occasione del Batman Day, la lotta per la giustizia per onorare il retaggio intramontabile dell’iconico Super Eroe diventa globale con un’uscita rivoluzionaria, BATMAN: IL MONDO.

La DC e Warner Bros. mostreranno la longevità e l’impatto di questo personaggio iconico attraverso fumetti, film, televisione e altro, con una vasta collezione di partnership, uscite speciali e iniziative in onore del Cavaliere Oscuro.

BATMAN: IL MONDO

Per sottolineare l’influenza internazionale di Batman sulla cultura popolare, DC pubblicherà un evento editoriale unico nel suo genere, BATMAN: IL MONDO.

Questa enorme antologia cartonata di 184 pagine verrà lanciata globalmente in 14 mercati internazionali, martedì 14 settembre e presenterà storie di Batman ad opera dei migliori team creativi di tutto il mondo.

Si tratta di storie ambientate nei loro paesi d’origine, e ogni versione di BATMAN: IL MONDO sarà tradotta e distribuita nei seguenti territori: Stati Uniti, Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Polonia, Russia , Corea del Sud, Spagna e Turchia.

Ad inaugurare il volume è una storia del pluripremiato duo composto dallo scrittore Brian Azzarello e dall’artista Lee Bermejo (Batman: Damned, Joker) in cui Batman riflette sul tempo trascorso a Gotham, a proteggere la città e i suoi abitanti da ogni tipo di minaccia.

L’avventura italiana, edita da Panini, è realizzata da Alessandro Bilotta ai testi, Nicola Mari ai disegni, Giovanna Niro ai colori e Andrea Accardi al lettering, e vede il più grande detective del mondo a Roma, alle prese con un nemico tutto italiano.

I fan potranno anche accedere ai prodotti esclusivi di BATMAN: IL MONDO nel DC Shop a partire dal 9 settembre.

E inoltre potranno celebrare il Batman Day 2021 partecipando a varie iniziative previste per onorare gli oltre 80 anni di Batman.

BATMAN NEI FUMETTI

DC lancerà una ristampa speciale del popolarissimo crossover BATMAN / FORTNITE: PUNTO ZERO #1. La serie è stata un successo immediato per i fan di Batman e Fortnite, ed ha segnato la prima apparizione del mondo del popolare gioco online, in un fumetto DC.

FaZe Clan, la piattaforma multimediale di lifestyle e media radicata nel gioco e nella cultura giovanile, pubblicherà un fumetto con DC il 24 settembre, diventando la prima organizzazione di giochi a creare un fumetto con DC!

Il comic in edizione limitata includerà membri famosi del FaZe Clan come FaZe Banks, FaZe Apex, FaZeTemperrr, FaZeRain, FaZe Adapt, FaZe Rug e FaZe Blaze in forma di Super Eroi.

E non è tutto: ci sono ancora molte sorprese da FaZe Clan e Batman nel mese di Batman che i fan non possono perdere, incluso il merchandise di Batman e FaZe Clan in edizione limitata come giacche, magliette, felpe con cappuccio e altro ancora, disponibili su fazeclan. com, shop.dccomics.com e NTWRK. Controllate l’hub BatmanDay.com e seguite @FaZeClan su Twitter e Instagram.

La WEBTOON Entertainment Inc., piattaforma di webcomic numero uno al mondo, sta rilasciando il primo WEBTOON ambientato nell’universo DC: Batman: Wayne Family Adventures.

Batman ha bisogno di una pausa, ma con l’arrivo di Duke Thomas a Villa Wayne e una scorta infinita di bambini adottati, affidati e biologici da gestire, Bruce Wayne avrà il suo bel da fare. Essere padre non può essere più difficile di essere Batman, giusto? Da oggi potete leggere il primo episodio qui dalle 10:00 am Pacific/1:00 p.m. Eastern.

BATMAN: REALTA’ AUMENTATA

L’app DC: Batman Bat-Tech Edition è stata lanciata in tutto il mondo in 13 lingue, segnando l’ultima esperienza mobile di realtà aumentata di Batman, che consente ai bambini di unirsi alla squadra di Batman contro il crimine: la Knightwatch.

Attraverso l’AR, i bambini possono entrare nel mondo di Batman, imparando a usare la sua Bat-Tech per combattere il crimine e aiutare a difendere Gotham City dai suoi nemici.

Scaricabile gratuitamente su Apple e Google Play, l’app DC: Batman Bat-Tech Edition immerge i bambini in attività basate sulla narrativa e ispirate alla tecnologia. I fan possono ottenere contenuti esclusivi di Batman, filtri AR, un fumetto digitale e sperimentare esperienze formative di Batman basate sulla tecnologia.

Durante il Batman Day, verrà lanciata una nuova missione, sulla trama dell’app Bat-Tech. I giocatori potranno infiltrarsi nel covo di Mr. Freeze e scoprire che la rapina in banca è stata un diversivo diabolico proprio mentre l’app Bat-Tech veniva hackerata dall’Enigmista. E quest’ultimo, riuscirà davvero ad usare la tecnologia di Batman contro di lui per trovare la Batcaverna? Batman ha bisogno che tu e l’intera squadra di Knightwatch aiutiate a fermare questi supercriminali.

BATMAN: GIOCATTOLI

Con un’epica linea di giocattoli Bat-Tech, la Spin Master, azienda leader a livello mondiale di intrattenimento per bambini, fonde l’innovazione con i più grandi supereroi e supercriminali del mondo.

I bambini possono immergersi nell’avventura con il playset Batman® Bat-Tech Transforming Batcave (età: 4+;).

Con un’altezza di poco meno di 3 piedi, questa epica figura di Batman si trasforma per diventare un playset della Batcaverna con 10 aree d’azione, un ascensore che si sposta sui vari livelli attivando luci e suoni, con una figura e accessori esclusivi.

La Batman® All-Terrain RC Batmobile™ (Età 4+) porta le missioni a un livello superiore, con prestazioni inarrestabili su tutti i terreni: erba, fango, neve; si guida anche sull’acqua!

ESPERIENZE BATMAN

Amazon.it si unisce alle celebrazioni globali del “Batman Day” e, in partnership con DC Comics, si allea con il Supereroe che dal 1939 protegge Gotham City e meraviglia bambini e adulti con le sue storie avvincenti.

I clienti che avranno acquistato i prodotti a tema inclusi nella pagina dedicata, tra cui la Batmobile radiocomandata di Spin Master, i set da costruzione LEGO® oppure i Blu-Ray dedicati alle avventure dell’eroe col mantello, dalle ore 00:01 del giorno 2 agosto alle ore 23:59 del giorno 31 agosto, potrebbero ricevere uno dei prodotti ordinati direttamente dal Cavaliere Oscuro!

BATMAN SULLO SCHERMO

Cartoon Network (canale 607 di Sky) celebra il Batman Day con una programmazione speciale imperdibile.

Dal 20 settembre al 3 ottobre, dalle 19.40, andrà in onda sul canale una selezione di episodi tratti dalla serie cult TEEN TITANS GO!, con protagonista Batman: il tenebroso supereroe insieme agli irriverenti Titans, affronterà tante emozionanti e inaspettate avventure. Un mix esplosivo di azione e divertimento.

Ma le sorprese non finiscono qui!

A partire dal 18 settembre, saranno disponibili su Sky on demand due movie che i fan del supereroe di Gotham City non potranno perdere: Lego Batman: Il Film – DC Super Heroes e Lego Justice League: Fuga da Gotham City.

BATMAN IN HOME VIDEO

Per celebrare il Batman Day, nuovi film d’animazione con il Cavaliere Oscuro saranno disponibili per la prima volta nel mercato italiano in edizione home video.

Prodotti da Warner Bros. Animation e DC, i lungometraggi animati saranno lanciati in Blu-ray il 16 settembre in edizione limitata con premium packaging e DTS-HD Master Audio italiano.

Questi i titoli, già disponibili per il pre-order su Amazon:

Acquista Personaggio Batman Bat-Tech Deluxe da 10 Cm con Armatura Trasformabile