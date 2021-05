Batman: Il Mondo è il titolo del nuovo volume dedicato al Cavaliere Oscuro annunciato da Panini DC Italia.

Definito “evento DC Comics senza precedenti”, raccoglierà le storie di autori provenienti da 14 paesi del mondo — Italia compresa.

L’Italia sarà rappresentata da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi, Dylan Dog) ai testi, Nicola Mari (Dylan Dog) ai disegni, Giovanna Niro (Dylan Dog, Chrononauts) ai colori e Andrea Accardi (Chambara) al lettering.

Uscirà il 14 Settembre in contemporanea mondiale.

Batman: Il Mondo – i dettagli

Tutti i dettagli nel comunicato stampa ufficiale:

Il Cavaliere Oscuro porta la sua battaglia contro criminalità a livello globale in Batman: Il Mondo

un evento DC Comics senza precedenti

Autori di fumetti provenienti da 14 diversi paesi presentano la loro interpretazione di Batman attraverso storie significative per la propria cultura

Un volume antologico di 184 pagine,

disponibile in edizione cartonata dal 14 settembre 2021

BURBANK, CA e MODENA (26 maggio 2021) – A settembre DC porterà la guerra di Batman contro il crimine a livello mondiale in una nuova antologia cartonata, Batman: Il Mondo.

Questo volume di 184 pagine è un evento editoriale senza precedenti, nel quale team creativi d’eccellenza racconteranno storie di Batman ambientate nei loro paesi natali.

Batman: Il Mondo uscirà in contemporanea mondiale martedì 14 settembre – pochi giorni prima del Batman Day 2021 (sabato 18 settembre 2021).

Il volume uscirà, tradotto, nei seguenti paesi: America settentrionale, Francia, Spagna, Italia, Germania, Repubblica Ceca, Russia, Polonia, Turchia, Messico, Brasile, Cina, Corea del Sud e Giappone.

“Batman è diventato una vera icona pop conosciuta in tutto il mondo”, ha dichiarato Jim Lee, editore e direttore creativo DC. “Con «Batman: Il Mondo», DC vuole mostrare ai fan di tutto il pianeta che Batman non è solo un personaggio, ma un fenomeno che trascende le lingue e i confini.”

Il volume viene inaugurato dal premiato duo composto dallo scrittore Brian Azzarello e dal disegnatore Lee Bermejo (Batman: Dannato, Joker, Lex Luthor: Man of Steel, Batman/Deathblow).

Nella storia intitolata Città globale, Batman riflette sul tempo trascorso a Gotham, a proteggere la città e i suoi abitanti da minacce di ogni sorta.

Ma quando guarda oltre i ponti, i vicoli e i grattacieli, il Cavaliere Oscuro capisce che la chiamata della giustizia non conosce confini, poiché ovunque ci sono torti a cui rimediare. L’episodio innesca una serie di storie che narrano il passato e il presente di Batman, racconti scritti da alcune delle più note voci internazionali dei comics:

Mathieu Gabella (testi) / Thierry Martin (disegni) – Francia

Paco Roca (testi/disegni) – Spagna

Alessandro Bilotta (testi) / Nicola Mari (disegni) – Italia

Benjamin von Eckartsberg (testi) / Thomas von Kummant (disegni) – Germania

Stepan Kopriva (testi) / Michal Suchánek (disegni) – Repubblica Ceca

Tomasz Kolodziejczak (testi) / Piotr Kowalski, Brad Simpson (disegni) – Polonia

Ertan Ergil (testi) / Ethem Onur Bilgiç (disegni) – Turchia

Alberto Chimal (testi) / Rulo Valdés (disegni) – Messico

Carlos Estefan (testi) / Pedro Mauro (disegni) – Brasile

Inpyo Jeon (testi) / Jae-kwang Park, Kim Jung Gi (disegni) – Corea

Xu Xiaodong, Lu Xiaotong (testi) / Qiu Kun, Yi Nan (disegni) – Cina

Kirill Kutuzov, Egor Prutov (testi) / Natalia Zaidova (disegni) – Russia

Okadaya Yuichi (testi/disegni) – Giappone

Ognuna delle storie realizzate appositamente per questo volume, dunque, vede Batman in uno dei paesi coinvolti in quest’ambiziosa produzione.

Non sorprende quindi che l’avventura italiana, realizzata da un quartetto d’assi come Alessandro Bilotta (Mercurio Loi, Dylan Dog) ai testi, Nicola Mari (Dylan Dog) ai disegni, Giovanna Niro (Dylan Dog, Chrononauts) ai colori e Andrea Accardi (Chambara) al lettering, veda il più grande detective del mondo a Roma, alle prese con un nemico tutto italiano.

Ianus, la storia realizzata dal team italiano, è una straordinaria avventura che riesce a coniugare con successo l’essenza più oscura e notturna del personaggio di Batman con una sensibilità tutta italiana, e vede quattro maestri al top della forma.

