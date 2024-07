Bleach: Rebirth of Souls: annunciato ufficialmente il nuovo videogioco

Bleach ha importanti novità per tutti i fan della serie shonen più famosa di sempre. Infatti Bandai Namco Entertainment ha presentato al panel dell’Anime Expo un nuovo gioco di combattimento 3D per il franchise di Bleach. Sarà intitolato Bleach: Rebirth of Souls. I primi dettagli che si scoprono sono che questo videogioco sarà incentrato sul “combattimento con la spada inerente alla serie”. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

La storia e i personaggi del gioco copriranno gli eventi dall’arco narrativo del manga “Substitute Soul Reaper” e arriverà all’arco narrativo “Arrancar”. Di seguito riportiamo una breve descrizione che Bandai Namco Entertainment ha rilasciato sul videogioco:

“Risveglia la lama e inverti il ​​tuo destino in Bleach: Rebirth of Souls. Partecipa ad emozionanti battaglie piene di azione con personaggi iconici del leggendario franchise tra cui Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida e Yasutora Sado. Nel gioco, i giocatori potranno scatenare abilità uniche con la spada, come i Bankai, e sbloccare nuove forme in battaglia per ottenere la vittoria contro i propri avversari“.

Al momento Bandai Namco Entertainment non ha rivelato una data di uscita per il gioco, ma è appurato che il 20° anniversario dell’anime ha “ispirato” lo sviluppo del gioco. Katsuaki Tsuzuki sarà il produttore del gioco.

Questo non sarà il primo titolo della serie videoludica, infatti KLab ha lanciato il gioco di ruolo d’azione Bleach: Brave Souls per dispositivi iOS e Android in Giappone a luglio del 2015 e in tutto il mondo nel 2016.

Altri giochi per smartphone della serie includono Bleach: Immortal Soul, Paradise Lost, e Bleach: Soul Rising. KLab sta inoltre sviluppando un casual game ibrido completamente nuovo, sempre basato sulla serie in questione.

Sicuramente i fan di Bleach hanno molto a cui pensare. Infatti oltre al videogioco, l’adattamento anime de La Guerra dei Cento Anni è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la terza parte. La prima ha debuttato a ottobre 2022 e si è conclusa a dicembre dello stesso anno, con uno speciale di un’ora che univa il 12° e il 13° episodio dell’anime. L’anime è visibile in streaming su Disney+ a livello internazionale. La seconda parte invece è stata presentata a livello internazionale sempre su Disney+ a luglio 2023. Mentre la terza parte sarà trasmessa quest’anno e si concluderà definitivamente con la quarta parte.

