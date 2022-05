DC League of Super-Pets – Il nuovo trailer con le voci di Lillo e Maccio Capatonda

Warner Bros Italia ha rilasciato il secondo trailer di DC League of Super-Pets che, oltre a svelarci qualche particolare della trama che coinvolgerà Krypto, il fedele amico di Superman, e Asso (Ace), il cane di Batman, rivela anche i nomi dei due doppiatori che presteranno le voci ai due protagonisti.

Saranno infatti i due comici Lillo e Maccio Capatonda ad interpretare rispettivamente Asso e Krypto, che in originale hanno le voci di Kevin Hart e Dwayne “The Rock” Johnson, che dovranno guidare un’improbabile gruppo di animali domestici dotati di superpoteri in una missione per salvare la Justice League, vittima delle macchinazioni di Lex Luthor. In uno spezzone vediamo infatti Superman e Wonder Woman prigionieri, e sembra di intravedere anche Flash sullo sfondo.

Nel trailer vediamo come Superman venga attaccato con la kryptonite dalla malvagia Lulu, pulcino dotato di poteri telecinetici, ma durante la battaglia tra la Justice League e i suoi aggressori, nello studio di un veterinario cade un oggetto che dona agli animali presenti superpoteri. Asso, insieme a MP, una maialina con il potere di aumentare le dimensioni, Chip, uno scoiattolo dai poteri elettrici e Merton, una tartaruga superveloce si unirà a Krypto nella missione di salvataggio, durante la quale dovranno però affrontare anche un pericoloso gattino in grado di sparare missili dalla coda.

Il cast di doppiatori originali di DC League of Super-Pets è di primordine: oltre a Keanu Reeves (Batman), John Krasinski (Superman), Dwayne Johnson (Kypto) e Kevin Hart (Ace), il resto del cast vede Vanessa Byer come PB, Natasha Lyonne come Merton, Diego Luna come Chip, Marc Maron nel ruolo di Lex Luthor e Dascha Polanco in quello di una Lanterna Verde. Altri doppiatori di cui non si conosce ancora il ruolo sono Kate McKinnon, Ben Schwartz, Jameela Jamil e Thomas Middleditch.