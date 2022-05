Dark Crisis: il mondo senza Justice League, gli speciali tributo

Gli eroi caduti in Justice League 75 riceveranno degli speciali tributo... O sono qualcosa di più?

Il mese scorso la DC ha annunciato Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman #1, uno speciale tie-in di Dark Crisis di luglio che l’editore ha pubblicizzato come una storia “tributo” a Superman (e Aquaman), morto nelle pagine di Justice League # 75 uscito il 26 aprile.

L’editore ha anche rivelato che sarebbe stato il primo di una serie di speciali tributi ai supereroi caduti della Justice League, nell’ambito del più grande affresco di Dark Crisis, e adesso ha rivelato la lista degli speciali tributo che verranno pubblicati in estate e in autunno, con i relativi team creativi

La nuova Justice League in Dark Crisis

Eccoli:

Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Superman #1 (luglio) – dello scrittore Tom King e dell’artista Chris Burnham; Backup di Aquaman dello scrittore Brandon Thomas e dell’artista Fico Ossio

Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Lanterna Verde #1 (agosto) – dello scrittore Phillip Kennedy Johnson e dell’artista Fernando Blanco; Backup di Hawkgirl dalla scrittrice Nadia Shammas e dall’artista Jack Herbert

Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Wonder Woman #1 (settembre) – della scrittrice Tini Howard e dell’artista Leila Del Duca; Backup di Martian Manhunter dello scrittore Dan Watters e dell’artista Bandon Peterson

Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Green Arrow #1 (ottobre) – della scrittrice Stephanie Phillips e dell’artista Clayton Henry; Backup di Black Canary dello scrittore Dennis Culver e dell’artista Nik Virella

Dark Crisis: Worlds Without a Justice League – Batman #1 (novembre) – dello scrittore Si Spurrier e dell’artista Ryan Sook; Zatanna backup della scrittrice Meghan Fitzmartin e dell’artista Rebecca Isaacs

ATTENZIONE: SPOILER SULLA CONCLUSIONE DI INFINITE FRONTIER E SU JUSTICE LEAGUE # 75

Nel riportare la notizia, Newsarama ipotizza che invece di morire, i membri della Justice League siano stati tutti trasportati nei loro mondi onirici utopici, come è successo a Flash quando fu colpito con lo stesso tipo di energia da Pariah, riducendosi istantaneamente a scheletro alla fine della serie limitata Infinite Frontier dello scorso anno (che si conclude a giorni in Italia), che ha fatto da prologo a Justice League Incarnate che a sua volta ha introdotto la storia di Justice League # 75, che ha visto soccombere tutti i membri del gruppo con l’eccezione di Black Adam.

La modalità con cui sono morti (tranne Green Arrow) era esattamente la stessa di Flash e il mondo descritto dallo speciale di Superman è apparentemente coerente con il mondo simile alla Silver Age in cui abbiamo visto Flash intrappolato da allora, espediente che dà alla DC un mezzo per “resuscitare” gli eroi morti come parte del climax di Dark Crisis.