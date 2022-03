La nuova Justice League in Dark Crisis

CBR ha pubblicato in esclusiva tutte le variant cover di Dark Crisis # 1, la nuova saga che segue la Morte della Justice League in Justice League # 75.

Le varianti di Dark Crisis #1 confermano chi prenderà il posto del più grande supergruppo della DC dopo la morte della maggior parte dei suoi membri. La Team Variant di Mahmud Asrar, in particolare, offre una buona occhiata al gruppo, composto da Jon Kent/Superman, Yara Flor/Wonder Woman, Sojourner “Jo” Mullein/Lanterna Verde, Jackson Hyde/Aquaman e Tim Fox/Batman.

È da notare come questo fosse il piano dell’ex editor DC Dan DiDio per la Justice League come parte dell’evento 5G prima di essere licenziato. E sebbene 5G sia stato scartato in quanto visto come una cosa che avrebbe invecchiato i precedenti Justice Leaguer, con la linea temporale DC fatta risalire alla seconda guerra mondiale, questo aspetto sembra essere ancora vivo. Justice League # 75 con la morte della Justice League è pensato per essere ambientato nel prossimo futuro dell’Universo DC, come sembra essere Dark Crisis. Che era anche il nome preferito di Dan DiDio per l’evento Metal di qualche anno fa.

Tra le altre cover, è molto curiosa quella di Dan Schoening che vede Darkseid tenere al guinzaglio Doomsday. Non sappiamo se sia riferita o meno ad un’evento che si vedrà in Dark Crisis, ma l’eventuale alleanza di due dei più mortali nemici di Superman, il signore di Apokolips e l’essere che 30 anni fa riuscì ad uccidere Kal-El, è sicuramente qualcosa di inquietante.

Tutte le cover di Dark Crisis 1, con la nuova Justice League

Dark Crisis è un evento mensile in sette numeri, scritto da Joshua Williamson con disegni di Daniel Sampere, che prenderà il via con Dark Crisis # 0 FCBD Special Edition, disponibile nel Free Comic Book Day. Uno speciale one-shot, Justice League: Road to Dark Crisis # 1, sarà disponibile nelle fumetterie locali il 31 maggio.

Dark Crisis vede Pariah, un personaggio chiave della fondamentale saga del 1985 Crisis on Infinite Earths di Marv Wolfman e George Pérez, imbrigliare il potere della Grande Oscurità. Coloro che sono rimasti dopo la morte della Justice League dovranno quindi resistere a questa nuova minaccia. Tuttavia, non tutti sono disposti a unirsi alla lotta.