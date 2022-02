Il nuovo Batman arriva a New York, partendo dai muri!

La DC ha deciso di promuovere l’arrivo del nuovo Batman a New York con delle “affissioni selvagge” in giro per la città che annunciano l’imminente uscita di I Am Batman # 6 di John Ridley, Ken Lashley e Rex Lokus.

L’albo vede il nuovo Batman, Timothy “Jace” Fox, prendere residenza nella versione DC Universe della Grande Mela. Il manifesto, che presenta l’immagine di un Jace Fox/Batman smascherato sullo skyline di New York, è illustrato da Taurin Clarke e misura un metro e ottanta di altezza per due metri e mezzo di larghezza.

“In concomitanza con il Black History Month, questa campagna di affissioni non è solo una celebrazione del primo Batman di colore della DC, ma anche del ritorno di Batman a New York in una serie regolare. I Am Batman segna la prima volta dal 1941 che la Grande Mela sarà la base di partenza di Batman in una serie regolare.”

I Am Batman #6 arriverà nei negozi di fumetti martedì 8 febbraio. Nel frattempo, la campagna pubblicitaria di affissioni a New York rimarrà attiva fino a mercoledì 16 febbraio. CBR ha raccolto tutta una serie di foto dei manifesti affissi in giro per la città (strategicamente spesso vicino a dei negozi di fumetti).

I manifesti di Batman a New York

Un elenco curato di titoli è attualmente disponibile sul servizio di abbonamento DC Universe Infinite, il che significa che i fan possono “conoscere di più su Jace Fox e leggere il suo percorso verso il mantello e il cappuccio”. Il QR Code presente sul manifesto rimanda direttamente a questa selezione di titoli.

Il figlio di Lucius Fox (con cui il padre aveva tagliato i rapporti) Timothy Fox è stato creato da Len Wein e Irv Novick, apparendo per la prima volta in Batman # 313 del 1979. Nei panni di Jace Fox, il personaggio è apparso in primo piano negli ultimi tempi nelle serie limitate The Next Batman: Second Son e Future State: The Next Batman.

Oltre a Batman # 313, The Next Batman: Second Son e Future State: The Next Batman, tutti i numeri di I Am Batman saranno disponibili anche su DC Universe Infinite, incluso il numero 6, in concomitanza con il suo arrivo nei negozi. Inoltre, alla fine di questo mese, il servizio in abbonamento presenterà un focus sui titoli dello scrittore della serie Ridley, con opere come The Other History of the DC Universe, The American Way e Superman: Red and Blue, tra gli altri.